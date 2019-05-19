شكرا لقرائتكم خبر عن 10 احتياطات مهمة للاستمتاع بالخضروات والفواكه بدون أضرار.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفواكه والخضروات من العناصر الغذائية المهمة، التى توفر للجسم باقة واسعة من احتياجاته الأساسية، بطريقة سريعة وسهلة وبكميات مناسبة، لكن من المهم التأكد من جودة تلك الأغذية قبل تناولها، للاستفادة مما توفره من عناصر غذائية وفوائد صحية، وتجنب ما قد تحمله من أضرار ومشكلات.



الاهتمام بالنظافة ضرورى لسلامة الاغذية

يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" إن الفواكه والخضروات النيئة قد تحتوى على جراثيم ضارة فى بعض الأحيان، مثل السالمونيلا والليستيريا، التى يمكن أن تصيبك أنت وعائلتك بكثير من الأمراض.

تقطيع الخضروات والفواكه بعد غسلها

ووجه المركز باقة نصائح للاستمتاع بالفواكه والخضروات غير المطهية وتجنب الأضرار المحتملة لها، شملت:

1- اختار المنتجات غير المصابة بالتلف.

2- الحفاظ على برودة الخضروات والفواكه قبل تقطيعها، باختيار المنتجات المبردة أو المحفوظة على الثلج.

3- فصل الفواكه والخضروات عن اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية، فى عربات التسوق وأكياس البقالة.

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4- غسل اليدين وأدوات المطبخ وأسطح إعداد الطعام، بما فى ذلك ألواح التقطيع وأسطح العمل، قبل وبعد إعداد الفواكه والخضروات.

5- تنظيف الفواكه والخضروات قبل الأكل أو القطع أو الطهى.

6- غسل الفواكه والخضروات تحت الماء الجارى، حتى لو لم يُؤكل القشر، حتى لا تدخل الأوساخ والجراثيم على السطح عند التقطيع.

7- قطع أية أجزاء تالفة قبل التحضير أو الأكل.

8- تجفيف الفاكهة أو الخضار بمنشفة ورقية نظيفة.

9- الاحتفاظ بالفواكه والخضروات منفصلة عن الأطعمة النيئة مثل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.

10- تبريد الفواكه والخضروات المقطعة، أو طهيها خلال ساعتين على الأكثر، إذا كانت حرارة الجو أكثر دفئًا.