فيديو معلوماتى.. 5 نصائح لتقوية عضلات طفلك ونموه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عدد كبير من الأطفال يرفضون دائمًا تناول الحليب مما يؤثر على صحتهم ونموهم، لذلك يقدم ”الخليج 365” 5 طرق بديلة لتقوية عضلات طفلك ونموه بشكل صحى وفقًا لما ذكره موقع naturalnewsblogs. 1ـ من الممكن إعطاء الحليب للطفل بعد دمجه مع الطعام مثل المكرونة بشاميل أو الجبن أو الكيك 2- إعطاؤه الأطعمة التى تحتوى على فيتامين "د" لأنها تساعد على النمو وتقوية العضلات والمفاصل Advertisements 3ـ الاهتمام بتناول الخضروات الورقية لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات 4- الإكثار من تناول سمك السلمون لأنه غنى بالبروتينات التى تعزز صحة العظام 5ـ الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية منذ الصغر لأنها تقوى العضلات وتبنى الجسم

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