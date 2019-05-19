شكرا لقرائتكم خبر عن بتخاف من صوت الصفارة والأصوات العالية.. اعرف السبب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشعر البعض بالخوف من سماع صوت الصراخ أو الصفير أو صوت معين، مع ظهور بعض الأعراض مثل التعرق وسرعات ضربات القلب وغيرها المتعلقة بالخوف من الأصوات، الذى نتعرف عليه فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "common-phobias".

قد يصاب بعض الأشخاص بالخوف من الصوت لارتباطه بذكريات سيئة مر بها فى فترة الطفولة، وقد تلعب العوامل الوراثية دور فى الإصابة بالإضافة إلى الإصابة بالخوف من الناس.





تختلف الأعراض من شخص لآخر حسب مستوى الخوف، ولكن قد تشمل الشعور بالقلق الشديد والفزع والهلع وضيق التنفس أوالتنفس السريع، وعدم انتظام ضربات القلب، والتعرق، والغثيان، وجفاف الفم، بالإضافة إلى الغثيان، وعدم القدرة على التعبير عن الكلمات أو الجمل، جفاف الفم والهز.





يحتاج المريض إلى زيارة الطبيب النفسى الذى يصف بعض الأدوية وجلسات العلاج النفسى، والتى تشمل الإرشاد والعلاج بالتنويم المغناطيسي والبرمجة اللغوية العصبية.