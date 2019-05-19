- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بتخاف من صوت الصفارة والأصوات العالية.. اعرف السبب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشعر البعض بالخوف من سماع صوت الصراخ أو الصفير أو صوت معين، مع ظهور بعض الأعراض مثل التعرق وسرعات ضربات القلب وغيرها المتعلقة بالخوف من الأصوات، الذى نتعرف عليه فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "common-phobias".أسباب الخوف من الأصوات
قد يصاب بعض الأشخاص بالخوف من الصوت لارتباطه بذكريات سيئة مر بها فى فترة الطفولة، وقد تلعب العوامل الوراثية دور فى الإصابة بالإضافة إلى الإصابة بالخوف من الناس.
تختلف الأعراض من شخص لآخر حسب مستوى الخوف، ولكن قد تشمل الشعور بالقلق الشديد والفزع والهلع وضيق التنفس أوالتنفس السريع، وعدم انتظام ضربات القلب، والتعرق، والغثيان، وجفاف الفم، بالإضافة إلى الغثيان، وعدم القدرة على التعبير عن الكلمات أو الجمل، جفاف الفم والهز.
يحتاج المريض إلى زيارة الطبيب النفسى الذى يصف بعض الأدوية وجلسات العلاج النفسى، والتى تشمل الإرشاد والعلاج بالتنويم المغناطيسي والبرمجة اللغوية العصبية.
كانت هذه تفاصيل خبر بتخاف من صوت الصفارة والأصوات العالية.. اعرف السبب والعلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.