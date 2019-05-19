لو معندكش برد ولا أنفلونزا.. ما أسباب التهاب الحلق المستمر؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التهاب الحلق أحد أكثر الأعراض شيوعًا للبرد أو الأنفلونزا، ويختفى فى الغالب بعد بضعة أيام، ولكن ماذا لو كان التهاب الحلق لديك لا يتحسن؟ أو هل تعانى من التهاب فى الحلق بدون نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحمى.. فى هذا التقرير نتعرف على أسباب التهاب الحلق المستمر ، بحسب ما ذكر موقع health 24.

يمكنك التحكم فيه بمضادات الحموضة، يمكنك أيضًا تقليل ارتداد الحمض عن طريق تجنب الوجبات الثقيلة قبل وقت النوم، والحد من كمية القهوة التى تشربها.

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يمكن أن تؤدى الحساسية الموسمية إلى زيادة كميات المخاط من الجيوب الأنفية، مما يتسبب في إفرازات ما بعد الأنف، والتي بدورها يمكن أن تتسبب في التهاب الحلق.

يمكن أن يسبب انسداد الأنف التنفس باستمرار من خلال فمك، خاصة أثناء نومك، وهو ما يسبب التهاب الحلق، والتنفس من الأنف يعمل كمرشح لمسببات الحساسية والمواد المهيجة في الهواء، يضيف أنفك أيضًا رطوبة في الهواء لمنع الجفاف. عندما تتنفس من خلال فمك ، يمكن أن يصبح حلقك متهيجا وجافا، خاصة بشكل ملحوظ عند الاستيقاظ.