علامات لو ظهرت عليكى لازم تعملى فحص للثدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدى من أخطر المشاكل الصحية التى تعانى منها السيدات، كما أنه انتشر فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، ولكن تجهل بعض السيدات علامات سرطان الثدى أو الفحص الذاتى، لذلك يقدم الخليج 365 بعض العلامات إذا ظهرت على الثدى يجب الفحص فورا لتحديد المشكلة، وذلك وفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday: 1: ظهور كتلة أو سمك فى الثدى مختلف عن الأنسجة المحيطة. 2: تغيير فى حجم الثدى وشكله. 3: تغيرات فى الجلد الموجود على الثدى. 4: الحلمة المقلوبة. 5: احمرار جلد الثدى وتقشيره. 6: تقشر فى المنطقة المحيطة بالثدى. 7: تصريف الحلمة وظهورا بعض الإفرازات عليه. Advertisements عند ظهور أى من الأعراض يجب الكشف المبكر على الثدى، قد يكون سرطان أو بعض الأمراض الأخرى مثل الالتهابات والتهاب الغدد اللبنية وغيرها، ولكن للاطمئنان يجب الفحص الذاتى والذهاب للطبيب. وهناك بعض عوامل الخطر التى تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدى وهى: 1: وجود تاريخ وراثي فى العائلة، أى إصابة أحد أفراد الأسرة بسرطان الثدى. 2: التعرض المستمر للإشعاع. 3: السمنة المفرطة، تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى. 4: العلاج بالهرمونات بعد انقطاع الطمث.

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