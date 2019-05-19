صحة ورشاقة

إساءة معاملة الطفل تؤدى إلى إصابته بأمراض القلب والسرطان والاكتئاب

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الخليج 365 بلس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إساءة معاملة الأطفال من المشكلات النفسية التى تؤدى إلى عواقب وخيمة قد تدوم مدى الحياة وتظل فى ذاكرة الطفل وتحول سلوكه من شخص طبيعى إلى شخص يعانى من اضطرابات نفسية وقد يصل الأمر إلى ظهور أعراض لأمراض عضوية على جسد الطفل سواء فى الصغر أو حتى عند بلوغه سن الشباب، وفقا لما أكدته منظمة الصحة العالمية.

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فتلك المشكلة النفسية الخطيرة  تتسبّب في حدوث إجهاد يؤدي إلى عرقلة نمو المخ في المراحل الأولى للطفل والتأثير على نمو  الجهازين العصبي والمناعي.

 

أمراض وأعراض تنتج عن سوء معاملة الأطفال
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- العنف الشديد

- الاكتئاب

- اللجوء للتدخين

- السمنة

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- إدمان المخدرات

- الإصابة بأمراض القلب

- الإصابة بمرض السرطان

- الانتحار

 

اضطرابات اجتماعية وأسرية تؤثر على نفسية الطفل
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- إصابة أحد أفراد الأسرة بمشاكل صحية جسدية أو نفسية.

- التفكك الأسرى والعنف بين الزوجين.

- العزلة ومنع الاطفال من التواصل مع أقاربهم.

- فقدان الدعم الذي تقدمه الأسرة للأطفال فى سن الصغر.

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