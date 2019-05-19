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شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. استخدم شاى الشمر لإنقاص وزنك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنقاص الوزن أو فقدان كيلو جرامات من وزنك الزائد هو حلم يسعى لتحقيقه كثير من الناس، وبخلاف اتباع نظام غذائى "دايت" يمكنك اللجوء الوصفات الطبيعية منها شرب شاى بذور الشمر الذى يساعد فى إنقاص الوزن، بحسب ما ذكر موقع step to health.
وقد أثبتت الدراسات العلمية فوائد شاى الشمر فى التخسيس، حيث إنها مصدر غنى للألياف ومضادات الأكسدة والمعادن ، وكلها مهمة لحرق الدهون ودعم صحة جيدة.
ولأن الشمر غنى بالألياف فهو يساعدك على الإحساس بالشبع لفترة أطول، مما يمنعك أكثر من الإفراط فى تناول الطعام، هذا يؤدى إلى استهلاك أقل من السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.
وقد يساعد الشمر في تقليل تخزين الدهون عن طريق تحسين امتصاص الفيتامينات والمعادن فى الجسم، وله خصائص مدرة للبول، لذلك قد يساعد شرب شاي الشمر فى إزالة السموم من الجسم ، والتي بدورها قد تسهم في إنقاص الوزن.
طريقة عمل شاى بذور الشمر لإنقاص الوزن
كل ما عليك فعله هو تناول ملعقة أو ملعقتين من بذور الشمر وإضافتها في كوب من الماء واتركها طوال الليل ثم اشربه أول شيء في الصباح.
شاى الشمر
خذ ملعقة صغيرة من بذور الشمر وقم بإضافتها في الماء الساخن، تأكد من أنك لا تغليها لأن الغليان قد يفقدك معظم العناصر الغذائية.
قم بتغطيته واتركه لمدة 10 دقائق ثم اشربه ثلاث مرات فى اليوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.