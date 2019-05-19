شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الشد العضلى فى الساق وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشد العضلى بالساق أمر مزعج ومؤلم نتيجة للألم الشديد المصاحب ويحدث نتيجة ممارسة ضغط لا مبرر له على العضلات أثناء ممارسة الأنشطة اليومية العادية، من خلال رفع ثقيل مفاجئ أو أثناء ممارسة الرياضة أو أثناء أداء مهام العمل.

يمكن أن يكون تلف العضلات بالساق فى شكل تمزق (جزئي أو كلي) من الألياف والأوتار المرتبطة بالعضلة، وقد يصل الأمر إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة، مما يؤدى إلى حدوث نزيف موضعى أو كدمات.

- تورم

- كدمات

- احمرار بسبب الإصابة

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- ألم عند استخدام العضله خاصه فى المشى

- عدم القدرة على ممارسه الأنشطة اليومية

1- تمدد أو تمزق ألياف قليلة من العضلات، لذلك تكون العضلات طفيفة ومؤلمة، لكن قوة العضلات طبيعية.

2- يتم تمزيق عدد أكبر من ألياف العضلات، لذلك هناك ألم شديد في العضلات، إلى جانب تورم خفيف، وفقدان ملحوظ للقوة وأحيانًا كدمات تسمى الإكزيما.

3- تمزق العضلة إلى قطعتين منفصلتين أو أن الجزء السميك من العضلات ينفصل عن الأوتار وهى إصابات خطيرة تسبب فقدانًا كاملاً لوظيفة العضلات، بالإضافة إلى ألم شديد وتورم وتؤدى إلى حدوث كسرًا فى الخطوط العريضة الطبيعية للعضلات وينتج عنه حدوث فجوة واضحة تحت الجلد.