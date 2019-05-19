الأمير البريطاني وليام يتحدَّث عن فقدان والدته الأميرة ديانا

تحدّث الأمير البريطاني وليام عن الخسارة المأساوية لأمه الراحلة الأميرة ديانا وكيف غيرت هذه الوفاة المفاجئة حياته إلى الأبد.

تحدث وليام (36 عاما) عن تجربته الخاصة مع الحزن، في أحد برامج هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الهادفة إلى مساعدة الآخرين على التحدث عن مشاعرهم، وتحديدا الرجال.

ونقلت مجلة "بيبول" عن الأمير وليام قوله في مقطع فيديو: "أعتقد بأنه عندما تكون مفجوعا في سن مبكرة جدا تشعر بألم لا مثيل له"، وأضاف "سيكون من الصعب للغاية اختبار شيء أكثر ألما من ذلك"، وكثيرا ما تحدث الأمير وليام وشقيقه الأصغر الأمير هاري عن معانتهما من مشاكل الصحة النفسية عقب وفاة والدتهما الأميرة ديانا في حادث سيارة عام 1997.

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