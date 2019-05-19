الأمير هاري يتركُ ميغان وطفله في المنزل لحضور حفل زفاف غابرييلا

ترك دوق ساسيكس الأمير هاري زوجته ميغان ماركل وحيدةً في المنزل مع طفلها الجديد آرشي، لحضور حفل زفاف الليدي غابرييلا وندسور.

وانضمّ هاري إلى الملكة إليزابيث والأمير فيليب لحضور حفل زفاف ليدي غابرييلا، وهي ابنة الأمير مايكل كينت حفيد الملك جورج السادس والملكة ماري، ولاعب الرجبي الأسترالي توماس كينغستون في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور.

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وتمكث ماركل في قصر وندسور وحيدةً بعد 12 يومًا فقط من ولادة آرشي وعشية الذكرى السنوية الأولى لزواجها من الأمير هاري، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحضر الحفل أيضًا الأمير فيليب، ومن بين أفراد العائلة المالكة الآخرين الذين حضروا حفل الزفاف، سارة دوقة يورك مع زوجها الأمير أندرو وابنتهما الأميرة بيتريس مع صديقها إدواردو ماربيلي موززي.

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وظهر فيليب في حالة معنوية جيدة ومزح مع عميد وندسور، القس الأيمن ديفيد كونر الذي كان ينتظر تحية الملكة.

وقالت المتحدثة باسم قصر باكنجهام، إن المكان "وندسور" كان له "صدى شخصي" للزوجين، حيث قضت ليدي غابرييلا العديد من أعياد الميلاد في وندسور ودفنت أجدادها دوق ودوقة كينت في فرغمور.

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