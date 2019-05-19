شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك اتأخر فى الكلام اعرفى مشكلته وحليها بدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التأخر فى النطق والكلام من المشاكل التى تواجهها الأمهات مع أطفالهن، البعض منهن قد يلاحظ ذلك وخصوصا بعد مرور العام الأول والبعض الآخر تهمل هذه المشكلة مما يسبب مشاكل أخرى فى المستقبل.

وحسب ما ذكره موقع kidshealth فإن هناك أسباب مختلفة لتأخر النطق عند الأطفال ومنها:



تأخر النطق

1: قد يعانى الطفل من مشاكل فى السمع ولا تدرى الأم بها، سواء كان عيب خلقيا مولود به الطفل أو نتيجة مشاكل والتهابات فى الأذن.

2: متلازمة داون أو التوحد، من الأمراض التى تسبب تأخر فى النطق والكلام بسبب القدرات الذهنية عند الطفل.



الكلام

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3: نتيجة تعامل الأم والأب مع طفلهم وتجاهل الحديث معه ومحاورته يؤثر ذلك على النطق ويسبب تأخر الكلام عنده.

4: الإصابة ببعض الأمراض فى الجهاز العصبى ومنها الشلل الدماغى وصعوبات التعلم، وضمور المخ.

5: ولادة طفل مبتسر.

6: الشفة الأرنبية أو الحنك المشقوق ، يؤثران على النطق واللغة عند الأطفال.

عند ملاحظة تأخر النطق عند الطفل لا بد من الكشف المبكر ومعرفة السبب وعلاجه على الفور مع التأهيل النفسى والسلوكى للطفل.