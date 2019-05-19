شكرا لقرائتكم خبر عن عشان متستهونيش.. اعرفى فوائد الرضاعة الطبيعية على صحة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرضاعة الطبيعية من أهم طرق التغذية التى يستمدها الطفل، حيث إنها تحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الطفل لنمو صحى وسليم، ولكن قد تهمل بعض الامهات رضاعة الطفل طبيعيا وتستكفى بالحليب الصناعى.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد الرضاعة الطبيعية على صحة الطفل:

1: يحتوى حليب الثدى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الامراض والعدوى.

2: يحتوى حليب الثدى على بعض الخصائص التى تساعد على الحد من الالتهابات التى يتعرض لها الطفل.

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رضاعة طبيعية

3: تحتوى الرضاعة الطبيعة على بعض الفيتامينات التى تساعد على حمايته من الأمراض المزمنة على المدى البعيد مثل مرض السكر والقلب.

4: تساعد الرضاعة الطبيعية على نمو الطفل بشكل طبيعى وحمايته من هشاشة العظام والتهابات المفاصل.

5: تحمى الطفل من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.



الرضاعة

8: يحتوى حليب الأم على العديد من الفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة اللثة والأسنان ونموها بشكل صحى وسليم.

9: تقلل من خطر الاصابة بمشاكل الجهاز التنفسى والربو ونزلات البرد والأنفلونزا.