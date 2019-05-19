شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يقول وجهك عن صحة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد نصاب بالعديد من الأمراض ولا نكتشفها بسهولة، ولكن قد تظهر على الوجه بعض العلامات التى تدل على إصابتك ببعض المشاكل الصحية، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أبرز هذه العلامات هى:



الوجه

1: تغيير لون العين للون الأصفر، وهذا يدل على إصابتك ببعض الالتهابات الفيروسية، مثل التهاب الكبد والمرارة والبنكرياس.

2: ظهور بعض التقرحات على الفم والشفتين، وهو يدل على الإصابة بالامراض الفيروسة أو مرض الهربس الفموى.

3: تشقق الشفاه، وهو دليل على إصابة الجسم بالجفاف الشديد أو قد يكون نتيجة الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

Advertisements

4: الطفح الجلدى واحمرار الوجه الشديد، قد يكون دليل على الإصابة بأمراض الجهاز المناعى.

5: ظهور الشعر فى أماكن غير عادية فيها ومنها شعر الذقن عند السيدات، وهو دليل على الإصابة بمتلازمة تكيسات المبايض.

6: شلل الوجه، يحدث نتيجة الاصابة بالسكتة الدماغية أو مشاكل فى العصب السابع.



علامات على الوجه

7: ظهور بقع صفراء على الجفون، وهى من العلامات الى تدل على وجود مشاكل فى القلب ويجب عدم الاستهانة بها والذهاب للطبيب فورا منعا لحدوث أزمات قلبية.

8: انتفاخ العينين، قد يكون ذلك بسبب قلة النوم أو اضطرابات وتغيرات فى الهرمونات.

9: فقدان الرموش أو الحواجب، وهى دليل على الإصابة بمرض الثعلبة وهو من أمراض الجهاز المناعى التى تؤثر على الشعر.