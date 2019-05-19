شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش بتلحق تدخل الحمام هنقولك إزاى تتحكم فى سلس البول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلس البول من الحالات الصحية الشائعة التى يحدث خلالها فقدان السيطرة على المثانة والمستقيم أو الشرج، ومع التقدم فى الطب، يمكن للمرضى استعادة السيطرة على أنفسهم، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية علاج سلس البول والتحكم فيه، بحسب موقع health e.

أشياء تحتاج إلى معرفتها عن سلس البول:

1- هناك أنواع مختلفة من سلس البول وهى:

- سلس البول: هو أكثر أنواع سلس البول شيوعًا بين جميع النساء، حيث يؤدى الضغط على المثانة، مثل الضحك أو السعال أو العطس، إلى فقدان البول.

- سلس البول بين النساء بعد انقطاع الطمث والمرضى الذين يعانون من برنامج عصبى يتسبب فيه فقدان البول عن التقلصات اللاإرادية للمثانة.

Advertisements

- المثانة غير الفعالة: هناك نوع آخر من مشكلة المثانة التى تحدث فى الغالب عند النساء وتتسبب فى الحاجة إلى التبول فجأة.

2- يحدث سلس البول بسبب مجموعة متنوعة من العوامل مثل التقدم فى السن، والمحفزات الغذائية، أو ضعف قاع الحوض أو الإسهال أو الإمساك، أو الحمل والولادة، أو هبوط أعضاء الحوض، أو الجراحة السابقة أو الصدمة النفسية.

3- هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل مخاطرك، بما فى ذلك العلاج الطبيعى، كما أن هناك خيارات علاج شاملة لمساعدتك على استعادة السيطرة على المثانة والأمعاء وتشمل التغييرات فى النظام الغذائى والأدوية.

4- يجب متابعة الحالة عند الطبيب وشرح الحالة والأعراض دون الشعور بالحرج.