انت الان تتابع موضوع كيف اتخلص من الامساك بدون ادوية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الإمساك يعني صعوبة وقلة التغوط بحيث يصل إلى مرتين أسبوعيا فقط ، كما يكون كمية قليلة جدا والبراز صلبا ويسبب الشعور بألم أثناء عملية الإخراج ، ومع تطور حالة الإمساك قد يعاني الشخص من الشعور بالغثيان وآلام البطن الشديدة بصورة مستمرة ، بالإضافة إلى عدم الشعور بالجوع وقلة الشهية لتناول الأطعمة ، ضعف عام في الجسم أو حتى الإصابة بالبواسير ونزول الدم مع البراز ، لذلك لا ينبغي إهمال الإمساك ، حيث إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب قد يسبب تسمم الجسم الناتج عن تراكم الفضلات في الأمعاء .

أسباب الإمساك الشائعة

– قد يكون سبب عضوي ؛ وذلك بسبب وجود خلل ما في الجهاز الهضمي أو أي أمراض أخرى كضعف القولون العضلي.

– بعد الإقلاع عن التدخين .

– نتيجة نقص أو زيادة إفراز الغدة الدرقية.

– تدني السكري.

– زيادة الكالسيوم في الدم ونقص مستوى البوتاسيوم.

– خمول في حركة القولون.

– القلق والتوتر النفسي.

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– استخدام الأدوية المهدئة أو تناول دواء فهناك بعض الأدوية التي تؤدي إلى الإمساك؛ مثل أدوية مضادة الحموضة والتي يوجد بها أملاح الحديد وبعض أدوية ارتفاع الضغط أو أدوية السعال.

– عدم تناول الفواكه والخضراوات وإدخالها إلى النظام الغذائي اليومي؛ فتحتوي الخضار والفواكه على الألياف المفيدة جداً لتسهيل عملية الهضم وتسريعها.

طرق علاج الإمساك

قد تكون معرفة السبب الرئيسي للإمساك أمرا ضروريا لاختيار طريقة العلاج المناسبة للمريض ، لذلك يجب مراجعة الطبيب لتقييم الحالة وتقرير مدى الحاجة إلى استخدام الأدوية أو الاكتفاء بطرق العلاج الطبيعية بدون أدوية والتي تكون كالتالي :

– الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة مثل الخس ، الخيار ، البقدونس ، والحرص على إدخال الشوربة إلى النظام الغذائي مثل شوربة العدس أو الحبوب الأخرى ، مع التقليل من استهلاك النشويات والدهون التي تحتاج وقتا طويلا في المعدة حتى يتم هضمها .

– الحرص على شرب كمية كافية من المياه والسوائل والعصائر الطبيعية مثل عصير الخوخ ، وعصير التوت الغني بالألياف ، عصير البرقوق ، الأجاص والتفاح ، بالإضافة إلى شرب الحليب السائل خالي الدسم أيضا .

– الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية المختلفة وخاصة المعنية بمنطقة المعدة .

– محاولة التغوط كل 4 ساعات ، وتجنب تناول الأطعمة المسببة للغازات .

– هناك بعض الوصفات الطبيعة مثل شرب مغلي الحلبة المفيد للإمساك ، تناول نصف فنجان من زيت الزيتون قد يساهم في التخلص من الإمساك سريعا ، أو شرب 2 معقة من زيت الخروع في الصباح الباكر على الريق ، على الرغم من أنه يعرف بطعمه اللاذع والمر ، لكنه فعالا في تليين الأمعاء الدقيقة والغليظة .

– يساعد زيت النعناع أيضا في التخلص من الإمساك واضطرابات وتقلصات عضلات البطن والأمعاء ، كما يعرف بفاعليته في قتل البكتريا .

– في حالة كان المريض يعاني من السمنة ينبغي مراعاة التخلص من الوزن الزائد والقيام بممارسة تمارين رياضية تساعد على ذلك وتناول الزنجبيل الطازج وإضافته إلى الطعام فهو يساعد على حرق الدهون.