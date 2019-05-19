مرض السكري والأورام الخبيثة أحد أسباب "تخّدر" اليدين أثناء النوم

تؤكّد الدراسات أن سبب "تخدّر" اليدين أثناء النوم قد يكون مرتبطا بعدم ملائمة الفراش وملابس النوم، وقد يكون إشارة إلى الإصابة بأمراض خطيرة، وقد يكون واحدا من الأسباب التالية:

عدم صلاحية الفراش أو الوسادة: لأن عدم ملائمة أو جودة الفراش أو الوسادة لا يسمح للجسم بالاسترخاء خلال فترة النوم. لذلك قد يشعر الشخص بالانزعاج وعدم الراحة في مناطق مختلفة من الجسم.

ملابس النوم: تعيق ملابس النوم وتضغط على الجسم، والإنسان خلال النوم لا يتحكم بوضعية جسمه. لذلك قد يسبب ضغط ملابس النوم على الجسم اضطراب الدورة الدموية، ما يؤدي إلى تخدر اليدين.

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التعب الشديد: يمكن أن يصبح الإرهاق الشديد سببا لتخدر اليدين خلال النوم. ووفقا للأطباء تلاحظ هذه المشكلة لدى العديد من النساء الحوامل أيضا.

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تشوه في فقرات الرقبة: إذا كان هناك تشوه في الفقرات العنقية للعمود الفقري ناتجة عن وضعية العمل غير الصحيحة، أو التحدب أو التهاب، فإنها تهيج الجذور العصبية للنخاع الشوكي واضطراب الدورة الدموية فيها، ما يسبب الشعور بتخدر اليدين.

وقد يكون سبب تخدر اليدين خلال النوم وفقا للعلماء، مرض السكري والأورام الخبيثة والجلطة الدماغية. ولكن هذا الشعور بتخدر اليدين لا يقتصر على فترة النوم، بل يكون مستمرا حتى في فترة اليقظة. لذلك يجب فورا مراجعة الطبيب لتشخيص السبب.

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