شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار القرفة ارتفاع حرارة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرفة تعد من النباتات ذات الرائحة المميزة، والغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحتك ولصحة جسم الإنسان، حيث يمكنك تناولها كمشروب أو وضعها كنوع من أنواع التوابل على الطعام، وأشارت الكثير من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول القرفة له العديد من الفوائد الصحية التى يجب القيام بها للحصول على فوائدها، بينما أشارت بعض الدراسات الأخرى إلى أن تناول القرفة له بعض الأضرار التى تعم على جسم الإنسان، وهذه الأمور سنتعرف عليها وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE".

القرفة تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة جسم الإنسان، ومنها الألياف والبروتينات وبعض الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، وهذا أيضا ما يجعلها من النباتات المهمة لك والتى تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم، وتقليل فرص الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، وتنظيم نسبة الكولسترول في الجسم.

- وهناك بعض الأضرار التى تعم على جسم الإنسان عند وضع زيت القرفة علي الجلد، ومنها تهيج الجلد والشعور بحرقان شديد.

- كما أن الإسراف في تناول مشروب القرفة يتسبب في ارتفاع نسبة حرارة الجسم.

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- يتعرض الجسم في بعض الأحيان للإصابة بالدمامل فى الفم، وقرح الفم مع الإصابة بتورم في اللثة.

- ويزداد الأمر سواء عندما يزداد فرص الإصابة بتعرض الكبد لبعض المشاكل الصحية التى يجب تجنبها، وهذا الأمر نتيجة لمادة الكومارين.

- قد تتسبب الإفراط في تناول القرفة لتعرض الجسم لانخفاض نسبة السكر فى الدم، ولذا يفضل عدم الإكثار من تناولها وخاصة لمرضي السكر.

- على الأشخاص الذين يعانون من مشكل صحية فى الجهاز التنفسى تجنب إستنشاق رائحة القرفة، لأن هذا الأمر يتسبب في حدوث الكثير من المشاكل الصحية في التنفس، ولذا يجب الابتعاد عن هذا الأمر.