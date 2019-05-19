صحة ورشاقة

تعرف على أسباب الإصابة بداء كرون وأعراضه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض كرون هو مرض مزمن يؤدى إلى حدوث التهابات في الجهاز الهضمي ويسبب  ألما  فى البطن وإسهال وفقدان الوزن وهو مرض وراثى من الدرجة الأولى ويمكن علاجه بإتباع عادات صحيه سليمه  مثل ممارسة واتباع نظام غذائى صحى.

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أسباب الإصابة بمرض كرون

على الرغم من وجود العديد من النظريات حول أسباب مرض كرون ، إلا أنه لم يتم إثبات أى منها ، ولعل أهم  الأسباب المحتملة لمرض كرون ترجع لأسباب وراثية ومناعية، حسبما ذكر موقع " webmd" .

يعتقد العلماء أن سبب مرض كرون هو مزيج من هذه العوامل:

-مشاكل الجهاز المناعي

-علم الوراثة

-العوامل البيئية

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فالإخوة والأخوات والأطفال الذين يعانى آباؤهم من مرض التهاب الأمعاء ، بما في ذلك مرض كرون ، هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بأنفسهم ،فحوالي 10٪ إلى 20٪ من المصابين بمرض كرون لديهم فرد واحد آخر على الأقل من العائلة مصاب بالمرض.

 أعراض الإصابة بمرض كرون

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-آلام البطن وتشنجات

-إسهال

-إعياء

-حمى

-قلة الشهية

-تقرحات الفم

-حركات الأمعاء العاجلة

-فقدان الوزن

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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