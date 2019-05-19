شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الإصابة بداء كرون وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض كرون هو مرض مزمن يؤدى إلى حدوث التهابات في الجهاز الهضمي ويسبب ألما فى البطن وإسهال وفقدان الوزن وهو مرض وراثى من الدرجة الأولى ويمكن علاجه بإتباع عادات صحيه سليمه مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائى صحى.

أسباب الإصابة بمرض كرون

على الرغم من وجود العديد من النظريات حول أسباب مرض كرون ، إلا أنه لم يتم إثبات أى منها ، ولعل أهم الأسباب المحتملة لمرض كرون ترجع لأسباب وراثية ومناعية، حسبما ذكر موقع " webmd" .

يعتقد العلماء أن سبب مرض كرون هو مزيج من هذه العوامل:

-مشاكل الجهاز المناعي

-علم الوراثة

-العوامل البيئية

فالإخوة والأخوات والأطفال الذين يعانى آباؤهم من مرض التهاب الأمعاء ، بما في ذلك مرض كرون ، هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض بأنفسهم ،فحوالي 10٪ إلى 20٪ من المصابين بمرض كرون لديهم فرد واحد آخر على الأقل من العائلة مصاب بالمرض.

أعراض الإصابة بمرض كرون

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-آلام البطن وتشنجات

-إسهال

-إعياء

-حمى

-قلة الشهية

-تقرحات الفم

-حركات الأمعاء العاجلة

-فقدان الوزن