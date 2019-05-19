شكرا لقرائتكم خبر عن علاج القولون العصبي بنوعية الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القولون العصبى يعد من الأمراض المنتشرة بكثرة، والتي تسبب الكثير من المشاكل الصحية التي يتعرض لها الشخص، فعند التعرض لأي نوع من الضغط النفسي، أو التوتر ينتابه الشعور بألم شديد في البطن، وهذا الأمر يتسبب بتحجر البطن وعدم القدرة علي تناول الطعام ولا أخذ النفس بشكل جيد.

وخلال هذا التقرير، سنتعرف على علاج القولون العصبي وفقا لما نشره موقع "HEALTHLINE" الطبي، والذي أكد أن القولون العصبي من الأمراض المنتشرة بكثرة، ومن أشهر أعراضه ألم شديد في البطن، والانتفاخ وعدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي، ويعد الإهتمام بنوعية الطعام المتناول، وأيضا البعض عن التوتر والقلق من أهم الأنصائح التي يجب علي الشخص المصاب تجنبها والقيام بها بشكل صحي، وذلك للحفاظ علي صحته والعد من التعرض والإصابة بالقولون العصبي.

اسباب القولون العصبي

وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي للإصابة بالقولون العصبي، ومنها الضغوط النفسية والتعرض الدائم للعصبية، والشعور الدائم بالتوتر أو الإصابة باضطراب فى القولون، أو تناول أطعمة تزيد من فرص الإصابة بهذه المشكلة، كالأطعمة المليئة بالدهون والدسمة والمقليات والمسبكات والأطعمة المليئة بالتوابل.

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أعراض القولون العصبى

اعراض عدة تعد مؤشر قوي لمعرف إذا كنت مصاب بالقولون العصبي أم لا، فنجد أن بعض الأشخاص يعانون من انتفاخ شديد في البطن يصاحبه في بعض الأحيان تحجير في البطن، والإصابة بالإمساك والإسهال تعد من علامات الإصابة بهذا المرض، ويتعرض الشخص المصاب بالقلون العصبي للشعور بالأوجاع والتقلصات الشديدة في البطن، كما أن هؤلاء الأشخاص يعانون من كثرة التعرض بالغازات في البطن يصاحبه الشعور بألم شديد في البطن.

علاج القولون العصبى

يعتمد علاج القولون العصبي علي شقيين الأول الاهتمام بنوعية الطعام المتناول والثاني هو أخذ الأدوية العلاجية التي تعمل علي الحد من التعرض والإصابة بالقولون العصبي.