شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الستات.. اعرفى أسباب تساقط الشعر عند طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط الشعر من المشاكل المزعجة التى تعانى منها السيدات وتؤثر على حالتهم النفسية وتعرضهم للقلق والتوتر دائما ، ولكن قد يتعرض الاطفال ايضا لتساقط الشعر نتيجة الاصابة ببعض الامراض.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فأن أبرز أسباب تساقط الشعر عند الاطفال هى



تساقط الشعر

1:قد يكون تساقط الشعر عند الأطفال بسبب اصابته بمرض السكر ، فعند ملاحظة ذلك لا بد من فحص الطفل فورا.

2:نقص الحديد وسوء التغذية من اسباب تساقط الشعر عند الاطفال.

3:وجود مشاكل واضطرابات فى الغدة الدرقية مما يؤثر على شعر الطفل ويسبب التساقط والتلف.

4:الاثار الجانبية لبعض الادوية التى يتناولها الطفل قد تسب تساقط الشعر.

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طفل

5: مرض الثعلبة، من أبرز الأمراض الجلدية التى يصاب بها الاطفال وتسبب لهم تساقط الشعر.

6:الحالة النفسية للطفل تؤثر على صحة الشعر وقد يسبب الاكتئاب عند الاطفال لتساقط الشعر.

7:الاطفال الذين يتلقون العلاج الكيميائى ، أكثر عرضا لتساقط الشعر وتلفه.

وى هذه الحالة يجب معرفة سبب تساقط الشعر عند الاطفال وعلاجه فورا حتى لا يؤثر على حالتهم النفسية وخصوصا عند الفتيات، مع الاهتمام بالتغذية السليمة وتناول الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الطفل.