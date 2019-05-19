انت الان تتابع موضوع هل تضخم البروستاتا خطير والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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وهي حالة شائعة بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، تختلف درجة تضخم البروستاتا من رجل لآخر مع تقدمهم في السن، وقد تضيق مجرى البول وتسبب صعوبة في التبول، إذا تركت دون علاج قد يؤدي تضخم البروستاتا الحميد إلى التهابات في المسالك البولية أو تلف المثانة أو الكلى أو سلس البول.

تضخم البروستاتا الحميد هو حالة تكون فيها غدة البروستاتا منتفخة، ولكنها ليست سرطانية، غدة البروستاتا هي غدة صغيرة تقع في تجويف الورك بين المثانة والقضيب، تنتج غدة البروستات سائلًا يساعد على نمو خلايا الحيوانات المنوية وحمايتها، ومسؤولة عن القذف، تتقلص البروستاتا بحيث يتم إطلاق السائل مع الحيوانات المنوية لإنتاج المني السائل.

ما هو تضخم البروستاتا الحميد ؟

تضخم البروستاتا الحميد هو تضخم في البروستاتا وهي غدة بحجم الجوز الذي يعد جزءًا من الجهاز التناسلي الذكري، أثناء القذف تفرز البروستاتا سائلًا في مجرى البول وهو الأنبوب الضيق الذي يمتد على طول مركز البروستاتا، عندما يتبول الرجل تدفع المثانة البول إلى خارج مجرى البول.

أسباب تضخم البروستاتا

على الرغم من أن البحث العلمي لم يحدد بعد سببًا محددًا لتضخم البروستاتا الحميد، فإن النظريات تركز على الهرمونات والمواد ذات الصلة مثل ديهيدروتستوستيرون (DHT)، وهو أحد مشتقات هرمون تستوستيرون في البروستاتا التي يمكن أن يحفز تضخم الخلايا.

هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابة الشخص بالتهاب البروستاتا الحميد هي:

عدم ممارسة الرياضة والسمنة.

عامل الشيخوخة: يعتقد أن هذه الحالة تحدث بسبب التغيرات في مستويات الهرمونات الجنسية بسبب عملية الشيخوخة.

مرض القلب أو السكري.

الآثار الجانبية للعقاقير.

عدوى بكتيرية والتي يمكن أن تنشأ عن التهاب المسالك البولية أو من مرض ينتقل بالاتصال الجنسي.

يلعب الوراثة دور هام في تضخم البروستاتا.

كثرة الهياج الجنسي بسبب التواجد في أماكن تثير الرغبة الجنسي

حقائق مهمة عن تضخم البروستاتا



احتمال تضخم البروستاتا يزيد مع تقدم العمر

تضخم البروستاتا الحميد شائع جدًا لدرجة أنه قيل إن جميع الرجال سيصابون ببروستات متضخمة إذا كانوا يعيشون لفترة طويلة.

توجد نسبة صغيرة من البروستاتا المتضخمة في العديد من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، وأكثر من 90 ٪ من الرجال أكثر من 80 عام يعانون من هذه الحالة، وبالتالي لا تعد البروستاتا خطيرة في إلا في بعض الحالات.

أقل من نصف الرجال الذين يعانون من البروستاتا المتضخمة لديهم أعراض المرض

قد تشمل الأعراض:

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التنقيط في نهاية التبول

عدم القدرة على التبول (احتباس البول)

إفراغ غير كامل من المثانة

سلس البول

تحتاج إلى التبول مرتين أو أكثر أثناء الليل

التبول المؤلم أو البول بالدم (قد يكون دليلاً على الإصابة)

صعوبة أو تأخير لبدء التبول

إلحاح البول المفاجئ.

الألم عند القذف.

نزيف عند المني.

العجز الجنسي أو فقدان الرغبة الجنسية.

كيف يتم علاج تضخم البروستاتا ؟

يمكن أن تخفف العلاجات الدوائية والإجراءات الجراحية البسيطة والجراحة من أعراض تضخم البروستاتا. كل فرد لديه طريقة مختلفة للتعامل مع تضخم البروستاتا الحميد اعتمادا على الأعراض ، ومدى حدة ، وما إذا كانت هناك أمراض طبية أخرى.

إن حجم غدة البروستاتا (التي يمكن قياسها بالموجات فوق الصوتية) والعمر والصحة العامة للمريض تؤثر أيضًا على قرارات العلاج، ما هو الأفضل بالنسبة لرجل في الخمسينيات من عمره ، ربما ليس هو الأفضل لرجل يبلغ من العمر 80 عامًا.

في بعض الحالات خاصة عندما تكون الأعراض خفيفة، لا يحتاج تضخم البروستاتا إلى علاج, للتغلب على تضخم البروستاتا الحميد، هناك طريقة شائعة للقيام بذلك هي استخدام المسكنات مجموعة الأدوية التي يصفها الأطباء عادة للمرضى الذين يعانون من تضخم البروستاتا الحميد هي وهو نوع من الأدوية التي تعمل عن طريق استرخاء عضلات عنق المثانة والعضلات في غدة البروستاتا. استرخاء العضلات يساعد على تسهيل التبول.

في الطرف المقابل يحتاج بعض الرجال إلى التدخل الفوري إذا لم يتمكنوا من التبول أو إذا كان هناك تلف في الكلى / المثانة. عندها يكون العلاج ضروريًا، يحتاج الكثير من الرجال إلى الأدوية (الأدوية) يوميًا. إذا لم ينجح ذلك في علاج الأعراض تمامًا، أو إذا كانت هناك علامات على الأضرار الناجمة عن تضخم البروستاتا، فقد يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية بالمنظار طفيفة التوغل (بدون جروح في البطن). أو ، في بعض الحالات ، قد يوصى بالجراحة التقليدية.

العلاج بالعقاقير

هناك العديد من الأدوية لتخفيف الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بالبروستات المتضخمة، بما في ذلك الأدوية التي تمنع إنتاج هرمون DHT، التي تخفف شدة العضلات الملساء للبروستاتا والعنق والمثانة لتحسين تدفق البول.

حافظ على صحة البروستاتا عن طريق تناول الكثير من الفواكه والخضروات ، واختيار الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، وممارسة الرياضة بانتظام ، والحفاظ على وزن الجسم المثالي. إذا كانت هناك شكاوى متعلقة باضطرابات البروستاتا أو التبول، فأنت بحاجة إلى استشارة الطبيب.