شكرا لقرائتكم خبر عن لو حاسس بزيادة ضربات قلبك.. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشعر البعض أحياناً بسرعة ضربات القلب، نتيجة القيام ببعض الأنشطة أو الإصابة بإحدى المشاكل الصحية، وغيرها من الأسباب التى تستدعى الذهاب للمستشفى لمعرفة لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة، على أهم الأسباب، وفقاً لما ذكره موقع " chemocare ".

معدل ضربات القلب الطبيعي يتراوح ما بين 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، وعند سرعة ضربات القلب أو عدم إنتظامه يكون معدل ضربات القلب أكبر من 100 نبضة في الدقيقة.

وتحدث سرعة نبضات القلب نتيجة ممارسة نوع من النشاط، مثل الرياضة، أو الشعور بالخوف والقلق مما يتسبب فى زيادة سرعة ضربات القلب، مما يسمح للقلب بضخ الدم عبر الجسم، لتوفير الأكسجين للأنسجة.





اسباب زيادة ضربات القلب :

- الإجهاد والقلق والآثار الجانبية لبعض الأدوية .

- الإصابة بعدوى فى الرئة، مثل الالتهاب الرئوي.

- الإصابة بعدوى فى الدم، والتي قد تسبب الحمى.

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- الإصابة بفقر الدم.

- إنخفاض ضغط دم .

- الجفاف.

- شرب الكحول والكافيين.





-مضادات الاحتقان المضادة، ومثبطات الشهية.

- اضطرابات الغدة الدرقية.

ولخطورة الأسباب السابق ذكرها، يجب على المريض الذهاب للطبيب لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج.