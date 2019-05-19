تعرفي على طريقة عمل بروفيترول مع الآيس كريم

القاهرة - لايف استايل
المكونات:
1 كوب ماء
100 جرام زبدة
125 جرام طحين
رشة ملح صغيرة
رشة سكر صغيرة
3 بيضات
1 كيلوجرام آيس كريم فانيليا
2 ملعقة سكر ناعم
الطريقة:
• نضع الزبدة داخل كسرولة على النار ثم نضيف الماء والملح والسكر.
• نترك المزيج يغلي مع التحريك المستمر حتى تذوب الزبدة تماماً.
• نبعدها عن النار ونضيف الطحين ونمزجها بشكل جيد.
• نعيد وضع المزيج على نار متوسطة حوالي دقيقة مع التحريك المستمر.
• نترك العجين يبرد لمدة خمس دقائق.
• نضيف البيض، الواحدة تلو الأخرى مع التحريك حتى تصبح العجينة سلسة.
• نسكب العجين في صينية الفرن ونترك مسافة بين العجين ونخبز البروفيترول لمدة 20 دقيقة حتى تنتفخ ويصبح لونها ذهبياً.
• نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد.
• تحشى البروفيترول بالآيس كريم وترش بالسكر الناعم وتقدم.
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