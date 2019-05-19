تعرفي على طريقة عمل بروفيترول مع الآيس كريم

المكونات:

1 كوب ماء

100 جرام زبدة

125 جرام طحين

رشة ملح صغيرة

رشة سكر صغيرة

3 بيضات

1 كيلوجرام آيس كريم فانيليا

2 ملعقة سكر ناعم

الطريقة:

• نضع الزبدة داخل كسرولة على النار ثم نضيف الماء والملح والسكر.

• نترك المزيج يغلي مع التحريك المستمر حتى تذوب الزبدة تماماً.

• نبعدها عن النار ونضيف الطحين ونمزجها بشكل جيد.

• نعيد وضع المزيج على نار متوسطة حوالي دقيقة مع التحريك المستمر.

• نترك العجين يبرد لمدة خمس دقائق.

• نضيف البيض، الواحدة تلو الأخرى مع التحريك حتى تصبح العجينة سلسة.

• نسكب العجين في صينية الفرن ونترك مسافة بين العجين ونخبز البروفيترول لمدة 20 دقيقة حتى تنتفخ ويصبح لونها ذهبياً.

• نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد.

• تحشى البروفيترول بالآيس كريم وترش بالسكر الناعم وتقدم.

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