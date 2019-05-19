القاهرة - لايف استايل المكونات:

4 أكواب فراولة طازجة

2 ملعقة كبيرة سكر (اختياري)

2 كوب ماء بارد

1 كوب مكعبات ثلج

1 فنجان صغير عصير الحامض

5 حبات فراولة للزينة الطريقة:

• نغسل حبات الفراولة بشكل جيد بالماء ثم نقطعها قطعاً صغيرة الحجم.

• نضع في الخلاط الكهربائي الفراولة وعصير الحامض والسكر (يمكن زيادة أو تقليل كمية السكر حسب الرغبة) ونبدأ بالخفق حتى يصبح المزيج ناعماً.

• نضيف الماء ومكعبات الثلج ونخفق مجدداً حتى يتجانس العصير.

• نسكبه بالكوب المخصص للعصير ويزين بحبات الفراولة.. ويقدم بارداً. قد يهمك أيضا:تعرفي على طريقة عمل عصير الخروب طريقة إعداد وتحضير عصير الشمندر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة عمل عصير الفراولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.