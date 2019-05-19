تعرفي على طريقة تارت المهلبية

المقادير:

2 كوب بسكويت عالي بالألياف الغذائية

ملعقة صغيرة هال مطحون

ربع كوب زبدة مذابة

ربع كوب تفاح بورييه

6 أكواب حليب قليلة الدسم

ملعقة كبيرة ماء الزهر

كوب من النشا المطحون

كوب سكر

فستق حلبي مطحون للزينة

طريقة التحضير:

- اخلطي البسكويت مع الزبدة والهال ومن ثم ضعي المزيج في قالب التارت مع الضغط عليه قليلاً.

- ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق.

في قدر على النار ضعي الحليب مع بودرة النشا والسكر وماء الزهر واخلطيها وحركي المزيج على النار حتى تتجانس كل المكوَنات وتتماسك جيداً.

- اسكبي خليط المهلبية فوق قاعدة البسكويت بعد ازالتها من الفرن وضعي القالب في البراد مدة ساعتين.

- زيَني الطبق بالفستق الحلبي المطحون.

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