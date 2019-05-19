تعرفي على طريقة شوربة الطماطم

المكونات:

1 كيلوجرام طماطم طرية

4 ملاعق زيت زيتون

1 ملعقة سكر

½ كوب كريمة طبخ

1 بصلة حجم كبير

1 حبة جزر

1 حبة براصيا

2 فص ثوم

500 ملليليتر مرقة الخضار

1 ملعقة ملح

1 ملعقة فلفل

الطريقة:

• نضع زيت الزيتون في قدر على النار، ونضيف البصل ونقلبه لمدة 7 دقائق.

• نضيف الثوم والجزر والبراصيا والطماطم

والسكر والمرق ونقلب الشوربة حتى

الاستواء.

• نرفعها عن النار.

• نخلط جميع المكونات بواسطة الخلاط ثم

نصفيها ونرجعها إلى النار.

• نضيف الكريمة من دون أن تغلي ثم

الملح والفلفل.

• تزين بورق الريحان، وتقدم ساخنة.

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