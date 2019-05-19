تعرفي على طريقة شوربة الطماطم

القاهرة - لايف استايل
المكونات:
1 كيلوجرام طماطم طرية
4 ملاعق زيت زيتون
1 ملعقة سكر
½ كوب كريمة طبخ
1 بصلة حجم كبير
1 حبة جزر
1 حبة براصيا
2 فص ثوم
500 ملليليتر مرقة الخضار
1 ملعقة ملح
1 ملعقة فلفل
الطريقة:
• نضع زيت الزيتون في قدر على النار، ونضيف البصل ونقلبه لمدة 7 دقائق.
• نضيف الثوم والجزر والبراصيا والطماطم
والسكر والمرق ونقلب الشوربة حتى
الاستواء.
• نرفعها عن النار.
• نخلط جميع المكونات بواسطة الخلاط ثم
نصفيها ونرجعها إلى النار.
• نضيف الكريمة من دون أن تغلي ثم
الملح والفلفل.
• تزين بورق الريحان، وتقدم ساخنة.
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