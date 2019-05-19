طريقة تحضير الكينوا والزيتون

القاهرة - لايف استايل المقادير:

• 1 ملعقة صغيرة زيت نباتي

• ? كوب بصل مفروم

• 2 كوب مرق دجاج

• 2 ½ كوب كينوا، مغسولة ومصفاة

• 1 حبة متوسطة الحجم من الفليفلة الحمراء، مقطعة مكعبات

• 1 كوب زيتون أسود، منزوع النوى ومقطع

• 2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم

• 3 ملاعق كبيرة بصل أخضر مفروم

• 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

• 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

• 100 جرام جبن فيتا مقطع

• ½ كوب صنوبر، محمص قليلاً طريقة التحضير:

• في قدر متوسطة الحجم يُسخّن الزيت النباتي، يضاف البصل ويقلى حتى يصبح لونه ذهبياً.

• تضاف مكعبات مرق الدجاج والماء، ويترك المزيج حتى يغلي.

• تُضاف الكينوا المصفاة وتطهى على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة حتى تمتص السوائل وتصبح الحبوب طرية. تحرك بشوكة وتوضع جانباً لتبرد قليلاً.

• في وعاء، تمزج الفليفلة الحلوة والزيتون الأسود والبقدونس والبصل الأخضر وزيت الزيتون وعصير الليمون. تضاف الكينوا، وتخلط المقادير حتى تمتزج جيداً.

• تسكب في طبق التقديم، وتزين بجبن الفيتا والصنوبر المحمص.

• يمكن تقديم السلطة باردة أو ساخنة. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير سلطة الكينوا والروبيان لرجيم متوازن طريقة إعداد وتحضير الكينوا مع دجاج المقرمش والخضراوات

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