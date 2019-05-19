تعرفي على طريقة سوشي الكوسة والخيار

القاهرة - لايف استايل المقادير:

• 3 حبات كوسة أو خيار، طويلة وكبيرة الحجم مقطعة شرائح مسطحة رفيعة

• 2 حبة جزر مقطعتان أصابع سميكة

• صلصة حامض وزيت زيتون لحشوة السوشي:

• 3 ملاعق كبيرة حمص بالشمندر أو لبنة مقادير الحمص بالشمندر:

• 1 كوب حمص مسلوق

• 1 حبة شمندر متوسطة الحجم، مسلوقة

• 1 ملعقة كبيرة طحينة

• 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

• ¼ كوب عصير حامض

• ملح وفلفل أسود

• نعناع أخضر طريقة التحضير:

• تخلط جميع مقادير «الحمص بالشمندر» في خلاط كهربائي، للحصول على مزيج متجانس وناعم. Advertisements طريقة تحضير السوشي:

• على لوح التقطيع، تفرد شرائح الكوسة أو الخيار بشكل أفقي. (يمكن وضع أكثر من شريحة فوق بعضها) توزع طبقة من الحمص بالشمندر أو اللبنة حسب الرغبة، فوق الكوسة. ثم يوضع إصبع جزر وورق نعناع.

• تلف كل شريحة على هيئة رول سوشي.

• توضع رولات سوشي الكوسة أو الخيار في طبق وتسكب فوقها صلصة الحامض والزيت. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير كوسة بالنعناع والبشاميل طريقة إعداد وتحضير كوسة محمرة

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