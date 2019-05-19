شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب السعال المستمر وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال من المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون، وقد يكون ذلك بسبب استنشاق بعض المواد الكيميائية أو الإصابة ببعض الأمراض، وهنا يجب الفحص الجيد عند الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أسباب السعال المستمر هو التالى:



سعال

أسباب السعال المستمر

1: الإصابة بمرض الربو، وهو من الأمراض المزمنة التى يعانى منها الكثيرون وتسبب السعال المستمر وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعى.

2: التهاب الشعب الهوائية المزمن يسبب السعال المزمن ووقد يستمر لفترات طويلة إذا لم يتم علاجه فورا.

3: الالتهاب الرئوى وهو من أخطر الأمراض التى نتعرض لها ويسبب السعال والحمى والإرهاق الشديد.

4: الآثار الجانبية لبعض الأدوية قد تزيد من خطر الإصابة بالسعال المستمر.

5: التدخين أو التعرض للدخان، يزيد من خطر الإصابة بالسعال.

6: التهاب القصبة الهوائية والممرات الهوائية الصغيرة فى الرئتين يسببان السعال المستمر.

7: مشاكل فى القلب تسبب السعال المزمن.

8: سرطان الرئة من الأمراض الشائعة التى تسبب السعال المزمن.

9: السعال الديكى وهو عدوى بكتيرية يتعرض لها البعض.

10: الساركويد وهو مجموعة من الخلايا الملتهبة التى تتشكل فى الرئتين، وأجزاء أخرى من الجسم.

11: التعرض للمواد الكيميائية والمهيجات التى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى وتسبب السعال المستمر.

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السعال

أعراض تصاحب السعال

قد يصاحب السعال بعض الأعراض المختلفة حسب السبب ومنها

1: الشعور بحرق شديد فى المعدة.

2: سيلان الأنف.

3: التهاب الحلق.

4: ضيق شديد فى التنفس.

5: ألم فى الصدر.

6: صداع مزمن.

7: فقدان الشهية والوزن.

علاج السعال المستمر

على حسب حالة المريض يكون العلاج، لكن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على علاج السعال ومنها..

1: الزنجبيل بالليمون، من السوائل الدافئة التى تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من السعال والأمراض.

2: الينسون، يحتوى على بعض المود المهدئة والتى تساعد على علاج السعال ونزلات البرد.

3: العسل، يعتبر العسل الأبيض من أبرز الطرق التى تعمل على علاج العديد من الأمراض، نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات، وبالتالى يعمل على علاج السعال.