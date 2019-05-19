"لازم تاكله كل يوم".. اعرف فوائد رائعة للزبادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الزبادى من الأطعمة الهامة والأساسية ضمن قائمة وجبات السحور اليومية خلال شهر رمضان، كما يحتوى على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن، وغيرها، وفى إطار هذا السياق، نتعرف فى السطور القادمة، على فوائد الزبادى، وفقاً لما ذكره موقع " healthline " .فوائد الزبادى: -تقوية العظام والأسنان
-يحتوى الزبادى على عناصر غذائية هامة التى يحتاجها الجسم من الكالسيوم ، الذى يساعد على تقوية الأسنان والعظام، كما يحتوى على نسبة عالية من فيتامينات B ، خاصة فيتامين B12 والريبوفلافين، وكلاهما قد يحمى من أمراض القلب وبعض العيوب الخلقية الأنبوبية العصبية.
يوفر اللبن الزبادي كمية عالية من البروتين، حيث يمد الجسم بالطاقة وينظم الشهية، لأنه يزيد من إنتاج الهرمونات التي تشير إلى الشعور بالشبع لفترة طويلة.
- يحافظ على الجهاز الهضمي
تحتوي بعض أنواع الزبادى على بكتيريا حية ، أو بروبيوتيك، والتى قد تفيد فى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى، وتساعد على الهضم وتقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي، وتقلل من الإمساك.
يحتوي الزبادى على البروبيوتيك الذى يعمل على تقوية جهاز المناعة، مما يساعد فى الوقاية من الإصابة ببعض الأمراض المعدية وتقليل الإلتهابات.
يحتوي الزبادى على بعض العناصر الغذائية الرئيسية الكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم والفوسفور وأحيانًا فيتامين د، التى تعمل على تقوية العظام.
-الحفاظ على صحة القلب
يحتوى الزبادى على الأحماض الدهنية غير المشبعة الاحادية التى تساعد فى الوقاية من أمراض القلب.
يحتوي الزبادى على العديد من الخصائص التي قد تساعد فى الحفاظ على الوزن، مثل البروتين، والذى يعمل جنبًا إلى جنب مع الكالسيوم لزيادة مستويات الهرمونات التى تقلل الشهية .
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