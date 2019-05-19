شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض المرارة المبكرة ..منها إصفرار الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المرارة هي عضو من أعضاء الجهاز الهضمى على شكل كمثرى تسكن أسفل الكبد في الجزء العلوي الأيمن من البطن، ووظيفتها الأساسية تخزين وافراز العصارة الصفراوية، التى تساعد على تحطيم الدهون من الطعام في الأمعاء مما يسهل امتصاص الفيتامينات والمواد الغذائية القابلة للذوبان في الدم، حسبما ذكر موقع "healthline"

أعراض المرارة المبكرة

ألم فى البطن

أكثر الأعراض شيوعا لمشكلة المرارة هي الألم، الذى يحدث عادة في الجزء الأيمن من الجزء العلوي من البطن، قد تكون هذه الآلام خفيفة ومتقطعة، أو يمكن أن تكون شديدة ومتكررة، وفي بعض الحالات، يمكن أن يبدأ الألم بالانتشارإلى مناطق أخرى من الجسم، بما في ذلك الظهر والصدر.

الغثيان أو القيء

الغثيان والقيء من الأعراض الشائعة لجميع أنواع مشاكل المرارة، بجانب الحموضه نتيجة لإرتداد الحمض، ووجود الغازات .

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حمى أو قشعريرة

قد تشير الحمى غير المبررة إلى وجود إلتهاب فى المرارة، وتعد من أبرز علامات وأعراض المرارة المبكرة.

الإسهال المزمن

وجود أكثر من أربع حركات للأمعاء في اليوم لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قد يكون علامة على مرض المرارة .

شحوب الوجه

يبدو وجه المريض بإلتهاب المراره مصفرا، أي أن الوجه يعاني من شحوب.

تغير لون البول والبراز

يعد البراز ذو اللون الفاتح والبول الداكن علامات محتملة على وجود مشاكل بالمرارة.

حصوات المرارة

حصوات المرارة هى رواسب صلبة تتشكل بداخلها ،وكثير من الناس لديهم حصى في المرارة وليسوا على دراية بها ،لكنها تبب مشاكل ، بما في ذلك الالتهابات والعدوى والألم. حصاة المرارة عادة ما تسبب التهاب المرارة على المدى القصير.

تكون حصوات المرارة صغيرة جدًا، ولا يزيد عرضها عن بضعة ملليمترات. ولكن يمكن أن تنمو إلى عدة سنتيمترات ،ومع نمو حجم الحصوات المرارية ، يمكن أن يبدأوا في سد القنوات المرارية التي تؤدي إلى الخروج العصاره الصفراء من المرارة