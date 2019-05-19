شكرا لقرائتكم خبر عن من غير رجيم ولا حرمان.. ازاى تخسى فى أسرع وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "رجيم ورياضة وحرمان من الأكل"، هى من الطرق التى يلجأ اليها الكثيرون لإنقاص الوزن بشكل سريع، ولقد قد يفقد الجسم العديد من العناصر الغذائية التى تؤثر على صحته، كما أن بعض المرضى لا يناسبهم الرجيم نظرا لحالتهم الصحية .



نصائح للتخسيس

لذلك يقدم الخليج 365 نصائح لإنقاص الوزن ومن غير رجيم، وفقا لما ذكره موقع healthline

1:الاهتمام بشرب المياه، فقد اثبتت الدراسات والأبحاث أن الاكثار من شرب المياه يساعد على التخسيس.

2: الابتعاد عن تناول الاطعمة الدسمة والدهنية والتى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والمقليات والأطعمة الحارة، حيث انها تساعد على زيادة الوزن وتعمل على فتح الشهية.

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3:الاهتمام بتناول البيض المسلوق فى وجبة الافطار ، حيث انه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والنشاط ويساعد على التخسيس.



انقاص الوزن

4:شرب الشاى الأخضر، حيث إنه يحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على التخسيس وإذابة الدهون.

5:الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه والحد من تناول الأرز والمكرونة والخبز.

6:تقسيم وجبات اليوم على أكثر من 3 وجبات بكميات قليلة.

7: تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة.