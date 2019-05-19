انت الان تتابع موضوع علاج بصيلات الشعر الميتة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الشعر هو انعكاس لشخصية الشخص وأسلوبه ولكنه يعكس أيضًا العناية التي يركز عليها الشخص في شعره من عاداته الجيدة والسيئة، سوف نناقش اليوم موضوع الذي يثير القلق لأولئك الذين يشعرون بشيء من حول كيفية أعمالهم وبيئتهم يمكن أن تلحق الضرر شعرك على أي مستوى، وهي ضعف بصيلات الشعر.

أسباب تؤدي إلى موت بصيلات الشعر

الأضرار البيئية

ربما يكون أول أنواع تلف الشعر أحد الأنواع التي لا يمكننا تجنبها بشكل فعال في جميع الحالات، مع الأضرار البيئية نشير إلى الأضرار التي يتلقاها شعرنا بسبب عوامل خارجية مثل تلوث الهواء، في موسم الصيف يجب أن نكون أكثر حرصًا على العناية بشعرنا لأن الحرارة تساعد على بقاء التلوث في الهواء لفترة أطول حتى تتحلل، لمنع هذا الضرر البيئي من إيذائنا، يجب علينا بذل جهد لتخليص الشعر من الشوائب بغسل أكثر فعالية.

الضرر الحراري

يعد التلف الحراري أحد أكثر أنواع تلف الشعر شيوعًا، وعلى الرغم من أنه يمكن تجنبه والوقاية منه، إلا أن قلة قليلة من الناس يبذلون جهدًا حقيقيًا فيه، الضرر الحراري هو الذي يأتي من درجات الحرارة العالية التي يتعرض لها شعرنا من خلال مثل المجفف أو المكواة، وما إلى ذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الأضرار الهائلة التي تسببها الشمس في الشعر، وخاصة في فصل الصيف.

ضرر الإجهاد

فإن أحد أنواع تلف الشعر هو الذي يسببه الإجهاد، سواء كان بدنياً أو عاطفيًا، وهو يتكون من إضعاف أو تساقط الشعر في أقل لمسة، إما عن طريق غسله في الحمام أو عند تنظيفه بالفرشاة أو ببساطة عن طريق لمسه، عادةً ما يظهر بعد فترة من التعرض لحدث يسبب في إجهاد الشخص، إذا لم يصبح مزمنًا ، يعود لحالته الطبيعة.

الضرر الناجم عن المرض

يمكن أن تسبب العديد من الأمراض بدءًا من الإجهاد تلف الشعر الذي ينتهي به الأمر مما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مفرط، يعد التلف الناتج عن الأمراض أحد أكثر أنواع تلف الشعر وضوحًا، من أكثرها شيوعًا الصدفية أو الثعلبة كما أن مرض الذئبة أو فرط نشاط الغدة الدرقية من الأمراض الضرورية التي لها تأثير مدمر على صحة الشعر مما يؤدي إلى إضعاف الشعر.

ضرر من سوء التغذية

بالطبع إلى جانب الأضرار الناجمة عن الأمرض هناك أنواع من أضرار الشعر التي تسببها قلة العناصر المفيدة للكائن الحي مثل الحديد والبروتينات والزنك والكيراتين وما إلى ذلك والتي تسبب فقر الدم و أوجه القصور المعدنية الأخرى.

كيفية حماية بصيلة الشعر من التلف ؟

الامتناع عن استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على السيليكون

واحدة من النصائح للعناية بالشعر هو عدم استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على السيليكون والكحول، يمكن أن يمنع السيليكون نفسه امتصاص العناصر الغذائية والرطوبة التي يحتاجها الشعر، بينما للكحول يمكن أن يجعل الشعر جاف ويضر ببصيلة الشعر، يمكن أن تجعل منتجات الشعر المحتوية على الكبريتات أكثر جفافًا لأنها تزيل الزيوت الطبيعية على فروة الرأس والشعر، نوصي باستخدام منتجات الشعر التي تحتوي على مكونات عضوية وبالطبع يمكنك علاج بصيلة الشعر.

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الافراط في غسل الشعر

تجنب غسل شعرك في كثير من الأحيان، الطريقة التالية للتعامل مع الشعر الجاف هي عدم غسل شعرك كل يوم، غسل شعرك بشكل متكرر يمكن أن يسبب فقدان الزيوت الطبيعية على بشرتك وشعرك. هذا يجعل الشعر جاف ويصبح هشًا يجب غسل شعرك كل 2-3 أيام للحفاظ على الزيت الطبيعي في شعرك.

استخدم الشامبو والبلسم بشكل صحيح

تعتمد العناية بالشعر الجاف أيضًا على استخدام الشامبو وبلسم الشعر، عند استخدام الشامبو فإن أفضل طريقة للتعامل مع الشعر هي تنظيف كل الشعر وفروة الرأس في الشطف الأول وفي الشطف الثاني قدر الإمكان لاستخدامه في بصيلة الشعر عند الجذور هذا لأن الزيت الموجود في الشعر يتركز هناك، ولاستخدام البلسم استخدمه في نهايات الشعر وتجنب جذور الشعر لأن جذور الشعر يمكن أن تصبح دهنية.

قص نهايات الشعر

الطريقة الأخيرة لعلاج الشعر هي قطع أطراف الشعر بانتظام لجعل الشعر يبدو أكثر صحة، ويُنصح بقص شعر كل شهرين إلى ثلاثة أشهر في الصالون.

ماسكات لعلاج بصليات الشعر الميتة

استخدام ماسكات للشعر، يمكن استخدام قناع الشعر أيضًا كوسيلة لعلاج الشعر المتهالك، ويهدف استخدام هذا القناع إلى تليين الشعر وتقويته، يوصى باستخدام قناع للشعر على الأقل 1-2 مرات في الأسبوع.

كيفية استخدامه : ضع القناع على شعرك قبل غسل الشعر بالشامبو، ثم قم بوضع القناع على الشعر واتركه لمدة 20 إلى 30 دقيقة قبل الشطف، يمكنك صنع قناع الشعر الخاص بك مع المكونات الطبيعية

من الماسكات الهامة للشعر ماسك مجموعة من الزيوت منها زيت جوز الهند وزيت السمسم وزيت الجوجوبا وزيت الخروع وزيت الجرجير، يخلط جميعاً ويوضع على الشعر ساعة كاملة.

ماسك جل الصبار المكون من جل الصبار وزيت السمسم والجوجوبا والزبادي، بخلط جميعاً ويفرد على الشعر ويتم إزالته بعد ساعة إلى ساعتين.

ماسك الحناء والزبادي والبابونج وزيت الكانولا ويتم خلطهم وتركهم على الشعر ثم غسله بالماء الدافئ.