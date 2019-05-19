شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفي على دور «الرضاعة الطبيعية» في حرق الدهون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت دراسات حديثة أن الرضاعة الطبيعية تعمل على مساعدة النساء المرضعات على حرق الدهون خلال فترة الإرضاع ، ما يساعد على التخلص من الوزن الزائد الذي ينتج طوال فترة الحمل .

وكشفت الدراسات أن رضاعة الأطفال من أمهاتهن بصورة طبيعية يساعدهن على حرق مابين 300 إلى 500 سعرة حرارية .

لكن يتطلب ذلك من الام أن تتناول وجبات غذائية متوازنة وصحية أي غنية بالعناصر الغذائية التي تحتاجها الأم والطفل الذي يستمدها بشكل مباشر من حليب الأم .

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ودعت الدراسة إلى ضرورة الابتعاد عن بعض الأطعمة والمنتجات الغذائية التي قد تسبب الحساسية لأطفالهن بجانب تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والتي قد تؤثر على جودة النوم لدى الأطفال.

وتشكل الرضاعة الطبيعية أحيانا ضغوطا نفسية على الأمهات حديثات الولادة نسبة للالتزام الكبير الذي يفرض عليهن ، لكنها ضرورية لصحة الطفل ونموه بالشكل السليم

وتجدر الإشارة إلى أن بعض النساء قد تخسرن أوزانهم أثناء فترة الرضاعة الطبيعية فيما يكتسبن أخريات الوزن حسب طبيعة أجسامهن ونوع الغذاء الذي يتناولنه .

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