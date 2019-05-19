طريقة تحضير مضروبة الدجاج بورق العنب

القاهرة - لايف استايل
المقادير
• دجاجة كامله مقطعة
• 1 علبة شوفان 500 جرام منقوع في ماء دافئ
• برطمان ورق عنب منقوع في ماء ومنزوع العروق ومفروم فرماً خشناً
• 2 ملعقة كبيرة دبس الرمان
• 2 ملعقة كبيرة تمر هندي
• 1 علبة صغيرة معجون طماطم
• 2 كوب طماطم مقطعة
• ملح وفلفل
• 1 ليتر من خلاصة الدجاج
• زيت نباتي
البهارات:
• 1 ملعقة كبيرة بزار (خلطة بهارات إماراتية)
• 2 ملعقة صغيرة كركم
• 1 ملعقة كبيرة كزبرة بودرة
• 1 ملعقة صغيرة هيل
• 1 ملعقة صغيرة لومي أسود مطحون
في الخلاط يمزج:
• 3 حبات بصل متوسطة الحجم
• قطعة زنجبيل متوسطة الحجم
• 6 فصوص ثوم
• فلفل حار حسب الرغبة
• 1 حبة فلفل رومي متوسطة الحجم
الأوراق الخضراء:
• 1 كوب كزبرة مفرومة
• 1 كوب شبت مفروم
• 1 كوب بقدونس مفروم
• 1 كوب نعناع مفروم
طريقة التحضير:
• في قدر عميقة، يوضع الزيت ويضاف مزيج البصل والزنجبيل والثوم والفلفل الحار والفلفل الرومي، ونقلب المقادير.
• يضاف الدجاج وجميع البهارات المذكورة وتقلب لمدة خمس دقائق.
• يضاف دبس الرمان والتمر الهندي، وأوراق العنب والكزبرة والشبت والبقدونس والنعناع، وتقلب جميعها لمدة خمس دقائق، ثم تضاف قطع ومعجون الطماطم.
• يضاف مرق الدجاج ويترك على النار حتى ينضج الدجاج.
• يرفع الدجاج من المرق، ويضاف الشوفان ويمزج مع المرق مع التحريك المتواصل.
• يعاد الدجاج الخالي من العظام إلى المرق، ويترك لينضج على نار هادئة. ويضاف الملح والفلفل الأسود.
• للحصول على مضروبة كثيفة القوام يضاف المزيد من الشوفان.
• تسكب مضروبة الدجاج في ورق العنب في الأطباق وتزين بالبقدونس.
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