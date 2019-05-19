طريقة تحضير مضروبة الدجاج بورق العنب

المقادير

• دجاجة كامله مقطعة

• 1 علبة شوفان 500 جرام منقوع في ماء دافئ

• برطمان ورق عنب منقوع في ماء ومنزوع العروق ومفروم فرماً خشناً

• 2 ملعقة كبيرة دبس الرمان

• 2 ملعقة كبيرة تمر هندي

• 1 علبة صغيرة معجون طماطم

• 2 كوب طماطم مقطعة

• ملح وفلفل

• 1 ليتر من خلاصة الدجاج

• زيت نباتي

البهارات:

• 1 ملعقة كبيرة بزار (خلطة بهارات إماراتية)

• 2 ملعقة صغيرة كركم

• 1 ملعقة كبيرة كزبرة بودرة

• 1 ملعقة صغيرة هيل

• 1 ملعقة صغيرة لومي أسود مطحون

في الخلاط يمزج:

• 3 حبات بصل متوسطة الحجم

• قطعة زنجبيل متوسطة الحجم

• 6 فصوص ثوم

• فلفل حار حسب الرغبة

• 1 حبة فلفل رومي متوسطة الحجم

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الأوراق الخضراء:

• 1 كوب كزبرة مفرومة

• 1 كوب شبت مفروم

• 1 كوب بقدونس مفروم

• 1 كوب نعناع مفروم

طريقة التحضير:

• في قدر عميقة، يوضع الزيت ويضاف مزيج البصل والزنجبيل والثوم والفلفل الحار والفلفل الرومي، ونقلب المقادير.

• يضاف الدجاج وجميع البهارات المذكورة وتقلب لمدة خمس دقائق.

• يضاف دبس الرمان والتمر الهندي، وأوراق العنب والكزبرة والشبت والبقدونس والنعناع، وتقلب جميعها لمدة خمس دقائق، ثم تضاف قطع ومعجون الطماطم.

• يضاف مرق الدجاج ويترك على النار حتى ينضج الدجاج.

• يرفع الدجاج من المرق، ويضاف الشوفان ويمزج مع المرق مع التحريك المتواصل.

• يعاد الدجاج الخالي من العظام إلى المرق، ويترك لينضج على نار هادئة. ويضاف الملح والفلفل الأسود.

• للحصول على مضروبة كثيفة القوام يضاف المزيد من الشوفان.

• تسكب مضروبة الدجاج في ورق العنب في الأطباق وتزين بالبقدونس.

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