شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربى.. كباب بحرينى وكبة وخبز التنور فى سحور رمضان بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.



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من الوجبات الخفيفة المشهورة فى البحرين والتى يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان الكريم، وهى وجبة الكباب البحرينى وهو مختلف تماماً عن أنواع الكباب الأخرى، حيث إن الكباب البحريني عبارة عن عجينة من الدقيق والخضار ولا يدخل في تكوينه اللحم أو الدجاج ولكن قد يعجن أحياناً مع الجمبرى، ويتم صبه في الزيت المغلي، ثم يتشكل على شكل فطائر صغيرة، وهو لا يشوى مثل الكباب المعروف.



الكباب البحرينى

الكبة البحرينية

هناك أيضاً الكبة البحرينية أو "الجبّة" وهي عجينة من الدقيق يتم حشوها باللحم المفروم أو الجمبرى المفروم مع البصل المطبوخ والخضراوات ويتم طهيها في الفرن وتقدم مع صلصة خاصة.

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الكبة البحرينية

خبز التنور

وهو أكثر أنواع الخبز شيوعاً وهو عبارة عن رغيف كبير يتميز بخفته وقلة سماكته وكثرة الفقاعات الهوائية فيه وأطرافه الطرية.