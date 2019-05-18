شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات تسبّب زيادة الوزن في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحمل الصيام الكثير من الفوائد تتمثل في تخليص الجسم من السموم، وتحسين عملية شفاء الخلايا من العديد من الأمراض، كما أنه مفيد لمرضى القلب، اذ يساعد في تخفيض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، وكذلك حرق الدهون، حيث يستخدم الجسم الدهون المتراكمة للحصول على الطاقة.

ولكن كل هذه الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الصيام، ستتحول الى أضرار مع الصيام غير الصحي، فبعض العادات الرمضانية الخاطئة تتسبب في زيادة الوزن والدهون خلال الشهر.

وهنا نستعرض أبرز خمس عادات غذائية تسبب زيادة الوزن في رمضان:

Advertisements

1- العصائر المحلاة.

2- تنويع الأطعمة.

3-قلة الحركة.

4-الإفراط في تناول الحلويات.

5-إهمال السحور.