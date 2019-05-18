شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الكركديه والشمندر يخفضان الضغط المرتفع والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- 87879
نشر قبل 1 دقيقة - 12:48 صباحًا, 19 مايو 2019 م
المناطق - الرياض
أكد خبراء تغذية أن بالإمكان تجنب ارتفاع ضغط الدم ببعض التغييرات في النظام الغذائي، كإضافة شراب الكركديه إلى الغذاء. ووفق صحيفة «إكسبريس» البريطانية، يساعد الكركديه على خفض الضغط لغناه بالأنثوسيانين وهو أحد عناصر الفلافونويد الذي يحسن وظيفة الأوعية الدموية. ويُنصح باختيار الشراب المصنوع من أزهار الكركديه ذات اللون الأرجواني الداكن للحصول على أفضل النتائج. خصوصا إذا تم تحليته بمحليات طبيعية، وتناوله مثلجاً مع عصير الرمان في فصل الصيف. وبحسب الخبراء فإن أنواعاً أخرى من الفاكهة والخضراوات يمكن أن تساعد في تخفيض ضغط الدم المرتفع بما في ذلك عصير الشمندر (البنجر)، لأنه يحتوي على نسبة عالية من النترات.
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