شكرا لقرائتكم خبر عن احذر عدوى الأذن الفطرية من أمراض فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عدوى الأذن الفطرية هي عدوى تؤثر على المنطقة الخارجية للأذن نتيجة الإصابة بنوع معين من الفطريات وتؤدى إلى انخفاض مستوى السمع ، واحمرار في الأذن والشعور بألم وحكه شديده وخروج الإفرازات من داخل الأذن وتكثر الإصابة بها فى فصل الصيف .

اعراض الإصابه بعدوى الأذن الفطرية

- احمرار الجزء الخارجي لقناة الأذن.

-الشعور بالآلم

- حكة

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-خروج افرازات صفراء اللون وسمكيه جدا

-ضعف للسمع

-تقشر البشرة في الجزء الخارجي من الأذن

اسباب الإصابه بعدوى الأذن الفطرية

تنتشر عدوى الأذن الفطرية بين الأشخاص الذين يمارسون الكثير من الرياضات المائية مثل الغوص والتزلج على الماء وتنتشر العدوى فى فصل الصيف ،حيث يصاب شخص من كل 8 أشخاص بالتهابات في الجزء الخارجي من الأذن (التهاب الأذن الخارجية) بالتهابات فطرية.





ويحمي شمع الأذن من الفطريات ، لذا فإن أي شيء يقلل من كمية الشمع مثل ماء البحر المتسرب إلى قناة الأذن والإفراط في استخدام " القطن" لتنظيف الأذن سيسمح للعدوى الفطرية بالظهور ،بالإضافه إلى الأكزيما الجلدية داخل الأذن يمكن أن من احد أسباب الإصابة بعدوى الأذن الفطرية .