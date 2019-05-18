صحة ورشاقة

احذر عدوى الأذن الفطرية من أمراض فصل الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

عدوى الأذن الفطرية  هي عدوى تؤثر على المنطقة الخارجية للأذن نتيجة الإصابة بنوع معين  من الفطريات وتؤدى إلى انخفاض مستوى السمع ، واحمرار في الأذن والشعور بألم وحكه شديده وخروج الإفرازات من داخل الأذن وتكثر الإصابة بها فى فصل الصيف .

التهاب-الاذن-الداخلية
اعراض الإصابه بعدوى الأذن الفطرية

- احمرار الجزء  الخارجي لقناة الأذن. 

-الشعور بالآلم

- حكة

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-خروج افرازات صفراء اللون وسمكيه جدا

-ضعف للسمع

-تقشر البشرة في الجزء الخارجي من الأذن

اسباب الإصابه بعدوى الأذن الفطرية

تنتشر عدوى الأذن الفطرية بين الأشخاص الذين يمارسون الكثير من الرياضات المائية مثل الغوص والتزلج على الماء وتنتشر العدوى فى فصل الصيف ،حيث يصاب شخص من كل 8 أشخاص بالتهابات في الجزء الخارجي من الأذن (التهاب الأذن الخارجية) بالتهابات فطرية.

التهاب
 

 

ويحمي شمع الأذن من الفطريات ، لذا فإن أي شيء يقلل من كمية الشمع مثل ماء البحر المتسرب إلى قناة الأذن والإفراط في استخدام " القطن" لتنظيف الأذن  سيسمح للعدوى الفطرية بالظهور ،بالإضافه إلى  الأكزيما الجلدية داخل الأذن يمكن أن من احد أسباب الإصابة بعدوى الأذن الفطرية .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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