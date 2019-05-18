شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تصحصح وتركز ليلة الإمتحان.. 4 مشروبات هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحتاج الطلاب خلال فترة الإمتحان إلى تناول المشروبات الصحية التى تحتوى على عناصر غذائية من فيتامينات ومعادن التى تساعده على التركيز خلال المذاكرة، وبمناسبة فترة الإمتحانات بمختلف المراحل الدراسية، نتعرف فى السطور القادمة، على بعض المشروبات التى تساعد علي التركيز، وفقاً لما ذكره موقع " healthline".

مشروبات لتقوية الذاكرة: - قهوة

تعتبر القهوة من المشروبات التى تساعد على تقوية التركيز، لإحتوائها على الكافيين ومضادات الأكسدة، مما يساعد على الإنتباه وتحسن الحالة المزاجية، ومن ناحية أخرى تعمل على تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية مثل الشلل الرعاش والزهايمر .





-توت

يحتوى التوت البري على أنثوسيانين ، وهي مجموعة من المركبات النباتية ذات التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتى تعمل على تقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، كما يساعد على تقوية التركيز والإنتباه.

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-الشيكولاته الداكنة

تحتوى الشيكولاته الداكنة ومسحوق الكاكاو على بعض المركبات التي تعزز المخ ، منها مركبات الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تقوية الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بالزهايمر.





-البرتقال

يحتوى البرتقال على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة من فيتامينات ومعادن وغيرها، حيث يعمل فيتامين C على منع التدهور العقلي المرتبط بالعمر ومرض الزهايمر .



