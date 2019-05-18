شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس بيخسس وبيمنع تكون حصوات الكلى..اعرف فوائد الماء بالليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يساعد تناول مشروب الماء بالليمون على ترطيب الجسم وإمداده بالعديد من الفوائد الصحية، وذلك لإحتوائه على عناصر غذائية من فيتامين ج وسى، التى تساعد في الوقاية من العديد من المشاكل الصحية، ولذلك نتعرف فى السطور القادمة، على الفوائد الصحية لمشروب الماء بالليمون، وفقاً لما ذكره موقع " healthline".

فوائد مشروب الماء بالليمون: ترطيب الجسم

يعتبر الماء أفضل مشروب لترطيب الجسم، لكن بعض الأشخاص لا يفضلون شربه بمفرده فقط لكن بإضافة الليمون الذى يزيد من نكهة الماء ويساعد على ترطيب الجسم وخاصة فى فصل الصيف.





الوقاية من نزلات البرد

يحتوى الليمون على نسبة عالية من فيتامين ج، التى تعتبر أحد مضادات الأكسدة الأولية التي تساعد على حماية الخلايا من إتلاف الجذور الحرة، وبالتالى الوقاية من الإصابة بنزلات البرد .

ومن ناحية أخرى يساعد فيتامين C على تقليل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وخفض ضغط الدم.

فقدان الوزن

أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في الليمون تساعد على خفض وزن الجسم، لذلك ينصح لمن يتبع نظام غذائى لإنقاص الوزن لشرب الماء بالليمون.

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نضارة البشرة

قد يساعد فيتامين (ج) الموجود في الليمون في التقليل من ظهور تجاعيد البشرة، وكذلك جفافها، والأضرار الناجمة عن الشمس، وبالتالى يحافظ على نضارة وحيوية البشرة.

الوقاية من الإمساك

يساعد مشروب الماء بالليمون على الوقاية من الإمساك وسهولة هضم الطعام، خاصة عند شربه بماء دافىء عند الاستيقاظ من النوم .





القضاء على رائحة الفم الكريهة

يساعد الليمون فى القضاء على رائحة الفم الكريهة خاصة بعد تناول الثوم والبصل والسمك وغيرها من الأطعمة التى تتسبب فى تغير رائحة الفم، وذلك من خلال تحفيز اللعاب ومنع جفاف الفم .

الوقاية من حصوات الكلى

يحتوى الليمون على حامض الستريك الذى يساعد على منع تكون حصوات الكلى، لذلك ينصح بتناول المشروب بشكل يومى.