شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. ما هى الدهون تحت الجلد وهل هى ضارة أم نافعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوي جسمك على نوعين أساسيين من الدهون: الدهون تحت الجلد (الموجودة تحت الجلد) والدهون الحشوية (الموجودة حول الأعضاء).

تعتمد كمية الدهون تحت الجلد التى تقوم بتطويرها وفقا للموقع الطبى "Healthline" على العوامل الوراثية، بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة مثل النشاط البدني والنظام الغذائي.

الأشخاص الذين يعانون من كمية كبيرة من الدهون تحت الجلد غالبا ما يكون لديهم كمية كبيرة من الدهون الحشوية.





لماذا لدينا الدهون تحت الجلد وهل لها أهمية؟

تتكون الطبقة العليا من بشرتك من البشرة، اما الطبقة الوسطى هي الأدمة، والدهون تحت الجلد هي أعمق طبقة.

الدهون تحت الجلد لديها خمس وظائف رئيسية هي:

إنها الطريقة الوحيدة التي يخزن بها جسمك الطاقة.

يعمل كحشو لحماية عضلاتك وعظامك من تأثير الضربات أو السقوط.

بمثابة ممر للأعصاب والأوعية الدموية بين جلدك وعضلاتك.

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يعزل جسمك، مما يساعده على تنظيم درجة الحرارة.

تعلق الأدمة على العضلات والعظام بأنسجة ربط خاصة بها.

هل الدهون تحت الجلد سيئة

تعتبر الدهون تحت الجلد جزءًا مهمًا من جسمك، ولكن إذا كان جسمك يخزن الكثير منه، فقد تكون أكثر عرضة للمشاكل الصحية بما في ذلك:

أمراض القلب والسكتات الدماغية

ضغط دم مرتفع

داء السكر من النوع 2

أنواع معينة من السرطان

توقف التنفس أثناء النوم

مرض الكبد الدهني

مرض الكلي