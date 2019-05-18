شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استئصال عضو من جسمك.. كيف يتعامل جسدك مع المكان الفارغ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عدد من الأعضاء التي لا يمكن للبشر أن يعيشوا بدونها، بينما هناك أعضاء أخرى يمكن إزالتها دون أن تكون قاتلة ومن الأعضاء التى يمكن استئصالها والعيش بدونها: الطحال أو المرارة أو الكلى أو جزء من الأمعاء، ولكن هل تساءلت يومًا عما يحدث لتلك المساحة الفارغة بعد ازالة العضو من جسدك..هذا ما سنتعرف عليه...

ذكر موقع science أن هناك عدد من الأعضاء التي يمكن إزالتها بأمان، والتي قد تترك مساحة خالية قليلاً، بما في ذلك الطحال والمعدة والمرارة والقولون والأعضاء التناسلية والزائدة.



استئصال عضو من جسم الانسان

يمكنك أيضًا إزالة أجزاء من الرئتين والكبد والأمعاء.

وتنقسم أجسادنا إلى تجاويف محددة ، والتي تقيد حركة أعضائنا إلى حد ما، ومع ذلك ، تتمتع طبقات الأنسجة التي تقسم هذه التجاويف ببعض المرونة ، وكذلك المساحة داخل كل تجويف فردي، بشكل عام ، ستبقى الأعضاء في منطقتها دون أن تتخطى هذه المساحة المحددة لها ، على الرغم من أن التغيير وإعادة الترتيب يمكن أن يحدث، تخيل أن تشفط بطنك قدر الإمكان تلك الحركات العضلية البسيطة سوف تسبب ضغطًا وتحولًا في أعضائنا ، وإن كان تغييرًا مؤقتًا.



اعضاء جسم الانسان

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تجاويف الجسم تتوافق أعضائنا ببساطة مع بعضها البعض وفقا لهذه التجاوب قدر الإمكان.

إذا قمت بإزالة عضو ما مثل المرارة ، فإن يتم ملء مكان هذا العضو والمساحة الفارغة عن طريق الأعضاء من حوله فمكان المرارة سوف يملأ بالبنكرياس والمادة والكبد.

في حالة وجود "فجوات" أكبر ، مثل إزالة جزء من الأمعاء ، فإن السائل الجسدي سيملأ الفراغ مؤقتًا حتى تبدأ الأنسجة الضامة في التكون، مما يضمن بقاء كل شيء في تجويف الجسم في المكان المناسب.

الجسم البشرى بارع فى إيجاد التوازن من حيث الضغط والراحة لأعضائنا، فتخيل أنك تقف في مصعد مزدحم مع 10 أشخاص آخرين، عندما يغادر واحد من هؤلاء الأشخاص في الطابق التالي ، سيملأ الباقون بمهارة تلك الفجوة الجديدة، مما يخفف الضغط على بقية الأشخاص نفس الشيء يحدث في جسمك، سوف تنتشر أعضاءك بشكل طبيعي - في حدود المعقول - حتى لا يتبقى مكان فارغ.