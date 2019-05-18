شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: قلة التمارين الرياضية ترفع خطر إصابة النساء بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية جديدة أن عدد النساء فى الولايات المتحدة المصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية فى ازدياد بسبب قلة ممارسة الأنشطة البدنية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فأمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة بين النساء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدر جمعية القلب الأمريكية (AHA) أن هذه الحالة تقتل كل عام 400000 امرأة - أي نفس العدد تقريبًا من الإناث اللائي يموتن من السرطان وأمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمنة والسكري مجتمعين.

وعندما يتم النظر في المتغيرات مثل العرق فتصبح الإحصاءات أكثر وضوحاً، حيث إن انتشار مرض القلب بين النساء الأمريكيات من أصل أفريقي أكبر بكثير من بين النساء البيض.

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وعلى الرغم من ذلك يمكن منع معظم حالات أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال خيارات نمط حياة صحي، مثل ممارسة واتباع نظام غذائي متوازن وصحي.

وكشفت الدراسة الجديدة التى أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، ماريلاند، أن أكثر من نصف النساء المصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية لا يمارسن الرياضة بشكل كافٍ، وقد ارتفع العدد خلال العقد الماضي.

وتشير الدراسة إلى أن هناك الكثير مما يجب القيام به لتحسين النشاط البدني بين النساء المصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية الذين يستفيدون من زيادة مستويات تمارينهم الرياضية - للتأكد من أنهم يتمتعون بصحة القلب المثلى.

وأضاف الباحثون أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تبقي الجسم أصغر سنًا وتؤثر على العمر البيولوجي للشخص.