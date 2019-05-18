شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الأغذية والعقاقير توافق على عقار جديد لسرطان الدم الليمفاوي المزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمت الموافقة على استخدام عقار Venetoclax)) الذى يحتوى على المادة الفعالة " أوبينوتوزوماب " لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان الدم الليمفاوي المزمن أو سرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة، حسبما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" أمس.

وسيكون "Venetoclax" متاح على هيئة أقراص 10 و 50 و 100 مجم، وتبدأ الجرعات بتكثيف مدته خمسة أسابيع، وتنصح إدارة الغذاء والدواء FDA الأطباء باستشارة الشركة المصنعة التي تحدد المعلومات للحصول على الجدول الزمني الكامل للتكثيف.

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وعند تناول العقار الجديد مع العقار الكيماوى الشهير "ريتوكسيماب" ، أو كعلاج وحيد ، فإن ردود الفعل السلبية الأكثر شيوعًا شملت قلة المناعة، قلة الصفيحات الدموية، فقر الدم ، الإسهال ، الغثيان ، التهاب الجهاز التنفسي العلوي ، السعال ، ألم العضلات والعظام.

وتحذر الشركة المصنعة من الخطر المحتمل لمتلازمة تحلل الورم أثناء مرحلة تكثيف العقار وتوجه الأطباء لإسداء النصائح للمرضى بشأن العلامات والأعراض.