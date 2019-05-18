"ألعاب مشهورة" تحمي من الإصابة بالخرف وتقوي الذاكرة

كشفت دراسة حديثة أن ممارسة حل الكلمات المتقاطعة والسودوكو وغيرهما من الألعاب مرة واحدة يوميا، له تأثير كبير على الذاكرة وقد يساعد على درء الخرف عند التقدم في العمر.

وطلب الباحثون من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و93 عاما، إجراء مجموعة من الاختبارات الإدراكية على مدى أسبوع، ووجدوا أن أولئك الذين قاموا بحل الألغاز والكلمات المتقاطعة يوميا، كانوا أفضل أداء بشكل مماثل لأولئك الذين تقل أعمارهم عنهم بعشر سنوات.

وكان لدى عشاق الألغاز عددا من مهارات التفكير بقدر أولئك الذين تقل أعمارهم عنهم بثماني سنوات، وهذا ما يشير إلى أن الألغاز قد تمنع تراجع الذاكرة عند التقدم في السن، ما يوفر احتياطيا عقليا يعتقد الخبراء أنه يمكن أن يمنع أو يؤخر الخرف.

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وأوضحت الدكتورة آن كوربيت، مؤلفة الدراسة حول تأثير ألغاز الكلمات والأرقام، من جامعة إكسيتر، أن آلية العمل الكامنة وراء ذلك، هي أن المخ عبارة عن عضلة مثل أي عضلة أخرى في الجسم، والاستمرار في استخدامها سيؤدي إلى تكيفها وتحسين قدرتها.

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