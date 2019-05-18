الفلبين تُلوّح بوقف إرسال العمالة إلى الكويت بعد وفاة خادمة باعتداء جنسي

طفت مشكلة العمالة الفلبينية في الكويت إلى الساحة مجددا بعد تلويح وزارة العمل الفلبينية إلى احتمال إيقاف إرسال العمالة لهذا البلد عقب وفاة خادمة فلبينية بعد تعرضها لاعتداء جنسي.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية اليوم السبت، قالت وزارة العمل الفلبينية إن "إيقاف إرسال العمالة المنزلية الفلبينية للكويت هو أحد الخيارات المطروحة"، لافتة إلى أنها "سوف تبحث هذا الأمر في أعقاب وفاة عاملة منزلية فلبينية تبلغ من العمر 47 عاما بعد تعرضها لاعتداءات جنسية".

وأعلن وزير العمل الفلبيني، سلفستر بيللو، عن إيقاف الإرسال كأحد الخيارات المطروحة، مؤكدا على أنه تلقى تقريرا حول ملابسات وفاة الخادمة.

ونقلت تقارير إعلامية عن بيللو القول "بصرف النظر عن الانتهاك الواضح لاتفاقية حماية العمال الفلبينيين الأجانب بين حكومتنا والكويت، يبدو أن هناك خرقا لعقد العمل من قبل صاحب العمل".

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وطالب بيللو السلطات المعنية في الكويت بمتابعة القضية وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، مبينا أنه أعطى توجيهات إلى إدارة التوظيف في الخارج ومكتب العمل الفلبيني في الكويت لتعقب الوكالات الأجنبية والمحلية المسؤولة عن توظيف العاملة.

وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توترا في العام الماضي، على خلفية جريمة العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة في ثلاجة في إحدى الشقق، أعلن بعدها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتريتي حظرا على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد ويتم رفع الحظر في مايو 2018.

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