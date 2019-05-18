شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاج المرأة شعرها، لذلك تهتم السيدات دائما بصحة الشعر وجماله ولمعانه، ولكن مع الحر الشديد وتقلبات الجو يتعرض الشعر للتلف والتساقط مما يسبب الإحراج والتوتر عند السيدات. وضمن سلسلة موضوعات س وج ، يقدم "الخليج 365 "كل ما تريد معرفته عن تساقط الشعر وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

تساقط الشعر

س: ما هى أسباب تساقط الشعر؟ج: س: ما هى أسباب تساقط الشعر؟ج: 1: قد يكون تساقط الشعر نتيجة العوامل الوراثية أى إصابة أحد أفراد الأسرة بتساقط الشعر. 2: التغيرات الهرمونية لها دور كبير فى تساقط الشعر سواء فترة الطمث او الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية. 3:الآثارالجانبية لبعض الأدوية. 4: سوء التغذية والإصابة بالأنيميا. 5:الضغط النفسى والعصبى. Advertisements

الشعر س: ما هى طرق الوقاية من تساقط الشعر؟ج: س: ما هى طرق الوقاية من تساقط الشعر؟ج: 1:اتباع نظام غذائى صحى، يحتوى على الخضروات والفواكه . 2:تجنب شد الشعرعند تمشيطه مع استخدام مشط طبى بأسنان واسعة. 3:الابتعاد عن كريمات الشعر التى تحتوى على المواد الكيميائية .

س: ما هى الزيوت الطبيعية التى تساعد على علاج تساقط الشعر؟ج: س: ما هى الزيوت الطبيعية التى تساعد على علاج تساقط الشعر؟ج: 1: زيت الخروع، يحتوى على بعض الخصائص التى تساعد على علاج تساقط الشعر. 2:زيت الزيتون، يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر التى تعزز فروة الرأس. 3: زيت الجرجير، يعمل على زيادة كثافة الشعر ونموه.

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