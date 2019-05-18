شكرا لقرائتكم خبر عن ابعد عن الشر وغنيلوا.. دراسة تحذر من المشروبات السكرية وعصير الفواكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعرف معظم الناس أن المشروبات السكرية ليست صحية ، ولكن وجدت دراسة جديدة أن عصائر الفاكهة ليست أفضل منها بكثير.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إن استهلاك المشروبات التى تحتوى على السكر بانتظام قد يساعد على تقصير الحياة.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور "جان ويلش" أستاذ التغذية في كلية الطب بجامعة إيموري في أتلانتا: "قد يتعرض كبار السن الذين يشربون المزيد من المشروبات السكرية، والتي تشمل عصير الفاكهة والمشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر، لخطر الوفاة في وقت مبكر".

وقال "ويلش": "يجب خفض استهلاك المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر مثل "عصائر الفاكهة"، خاصة بين البالغين والأطفال".

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ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 13 ألف شخص من الرجال والنساء، متوسط عمرهم 64 ، الذين كانوا جزءًا من دراسة السكتة الدماغية الكبيرة من 2003 إلى 2007، وكان من بين هؤلاء المشاركين 71٪ يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن.

سئل المشاركون عن عدد المشروبات المحلاة بالسكر التي يستهلكونها، على مدى ست سنوات، وتوفي 1168 من المشاركين.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين شربوا معظم المشروبات المحلاة بالسكر - بما في ذلك عصير الفاكهة بنسبة 100 ٪ - لديهم احتمالات أعلى للوفاة أثناء الدراسة ، مقارنة بأولئك الذين شربوا أقل من هذه المشروبات.

وأضاف الباحثون أن العصير الكامل يحتوي على بعض العناصر الغذائية ، وقد يكون ذلك مفيدًا للصحة ، ولكنه يحتوي أيضًا على كميات عالية نسبيًا من السكر من المصادر الطبيعية، وذلك يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر.

وتم نشر التقرير عبر الإنترنت في عدد مايو من مجلة JAMA Network Open.