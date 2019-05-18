هندي يحتفل بزفافه دون العروس خشية من عدم الزواج

قام الشاب الهندي أجاي باروت البالغ من العمر 27 عاما بالاحتفال بعرسه دون العروس خشية من أنه لن يتزوج في حياته، حيث حلم باروت من ولاية غوجارات منذ الطفولة بالزواج وإقامة حفل زفاف كبير، إلا أن الشاب لم يتمكن من العثور على عروس مناسبة له، الأمر الذي أثار ردة فعل سلبية وزاد من تعلقه بفكرة الزواج، حسبما أكدت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس".

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وأوضح عم الشاب، كامليش باروت، مدى تعلق أجاي بفكرة الزواج وقال: "يحب أجاي ارتياد حفلات الزفاف كثيرا، إنه راقص بارع. في كل مرة تقام حفلة زفاف في القرية، يكون أول شخص متواجد هناك، لكنه كان يحلم دائمًا بالرقص في حفل زفافه. وبعد زواج ابن عمه حزن كثيرا".

وتابع بقوله: "بعد تفكير مطول قررت عائلة أجاي أن عدم وجود عروس ليس سببًا لعدم الاحتفال، فاقمنا الاحتفال وحضر حوالي 800 ضيف، غنوا، رقصوا ، في حفل عشاء احتفالي، وركب العريس مرتديا بدلة زفاف حصانًا. وكان سعيدا جدا".

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ووفقا لأقارب الشاب فإن العائق في إيجاد عروس له، كون أجاي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ففي الصغر عاني من صعوبات في التعلم ، وتم نقل الصبي إلى مدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، لكنه سرعان ما تركها.كما أنه عانى كثيرا بسبب موت والدته

وأشار أفراد عائلة أجاي إلى أنهم رتبوا احتفالًا لإرضائه. لكنهم ما زالوا يأملون في أن يجد عروسا مناسبة ويحتفلوا مرة أخرى بزفافه.

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